METEO: Cod galben de ploi în Oltenia, sudul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei şi…

METEO: Cod galben de ploi în Oltenia, sudul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei şi zona Carpaţilor Meridionali / Sunt așteptate averse torenţiale și descărcări electrice,

Mai multe judeţe din Oltenia, sudul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei şi zona Carpaţilor Meridionali vor fi vizate luni de o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică, transmite Agerpres.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, în intervalul orar 12:00 – 23:00, în aceste regiuni vor fi perioade cu averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) şi izolat grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20…30 l/mp şi pe arii restrânse de peste 40 l/mp.

Sunt marcate cu Cod galben judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Argeş, Hunedoara, Alba, Sibiu, Braşov şi parţial Prahova şi Dâmboviţa.

