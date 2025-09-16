Meloni: „Libertatea presei este o condiție esențială pentru democrație”

„Sunt profund convinsă că o adevărată democrație nu poate exista într-un context în care cetățenii nu au acces la informații libere și imparțiale. Dreptul de a-și alege reprezentanții în Parlament și pe cei care îi guvernează devine lipsit de sens, dacă alegerea făcută nu se bazează pe criterii de adevăr și conștientizare. Libertatea presei este, prin urmare, o condiție prealabilă esențială pentru orice sistem care încearcă să se definească cu adevărat democratic. Este un bun prețios, pe care suntem cu toții chemați să-l protejăm și să-l salvăm. Așa cum face și acest Guvern, prin sprijinul său pentru publicații, prin dorința sa de a implementa o compensație echitabilă pentru jurnaliști și prin angajamentul său de a se asigura că angajații din mass-media detașați în străinătate, în special în zone sensibile și afectate de conflicte, își pot desfășura activitatea în cele mai bune condiții de siguranță posibile”, a scris prim-ministrul Giorgia Meloni într-o scrisoare adresată publicației „Il Domani” cu ocazia celei de-a cincea aniversări a ziarului, potrivit agenției de presă RAI News, citată de Rador Radio România.

„Pentru ca informațiile să își îndeplinească pe deplin funcția, acestea trebuie să fie credibile și autoritare, pe lângă faptul că sunt libere. Pentru că există o mică diferență între a nu putea relata faptele și a nu fi ascultat sau crezut atunci când ești în măsură să o faci. Din acest motiv, cred, de asemenea, că autoritatea presei este un element fundamental al libertății informației”, adaugă prim-ministrul italian.

„Informațiile credibile și autoritare necesită, în opinia mea, o serie de caracteristici importante”, scrie prim-ministrul Giorgia Meloni în mesajul său. „În primul rând, acestea ar trebui să fie imune la acuzația de a fi influențate de interesele grupurilor de putere consolidate, care dețin mass-media. În al doilea rând”, continuă premierul, „ar trebui să poată distinge sarcina de a informa de cea de a se angaja în propagandă politică sau de a denigra caracterul, bazată pe propriile simpatii politice sau pe cele ale editorilor”.

„În al treilea rând”, observă Meloni în continuare, „nu ar trebui să submineze etica prin revendicarea dreptului de a răspândi liber știri false și neverificate pentru a ataca «inamicii», cerând chiar imunitate specială în acest sens”. „Asemenea informații libere și credibile reprezintă o valoare de neînlocuit pentru societățile noastre și un contrabalans real față de puterea politică, deoarece au un impact real asupra opiniei publice. În absența acestor caracteristici, însă, cetățenii percep o abordare părtinitoare care slăbește atât mass-media, cât și politica și, prin urmare, starea democrației noastre în ansamblu”, scrie premierul Meloni.