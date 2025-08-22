Mediul de afaceri din Germania cere guvernului Merz să transforme promisiunile în acţiuni concrete / Germania încearcă să iasă din două decenii de ”decizii slabe şi ideologizate”

La peste 100 de zile de la instalarea noului guvern condus de cancelarul Friedrich Merz, liderii de business din Germania îşi exprimă sprijinul pentru direcţia pro-business asumată politic, dar cer ca ideile să fie puse rapid în practică, transmite CNBC, transmite News.ro.

Merz a câştigat alegerile cu un program orientat spre creştere economică şi investiţii, iar coaliţia formată din CDU, CSU şi SPD a adus o schimbare fiscală semnificativă, menită să susţină cheltuieli mai mari pentru infrastructură şi apărare.

CEO-ul Allianz, Oliver Bäte, a salutat intenţia guvernului de a mobiliza resurse financiare pentru un amplu program de investiţii, în timp ce Thomas Schulz, şeful Bilfinger, a subliniat că Germania încearcă să iasă din două decenii de ”decizii slabe şi ideologizate”.

Un semnal pozitiv a venit şi din partea companiilor: 61 de mari grupuri germane, printre care Siemens, Deutsche Telekom şi Henkel, au anunţat un plan comun de investiţii de 631 miliarde de euro până în 2028, menit să redea încredere investitorilor.

Totuşi, mediul de afaceri şi economiştii atrag atenţia că până acum guvernul Merz a oferit mai mult ”declaraţii” decât măsuri.

Un sondaj realizat de Ifo şi Frankfurter Allgemeine Zeitung arată că 42% dintre economişti consideră politica economică din primele 100 de zile ca fiind ”mai degrabă negativă” sau ”foarte negativă”, invocând lipsa reformelor structurale, reducerea birocraţiei şi progrese slabe pe zona de digitalizare şi tranziţie energetică.

Roland Busch, CEO Siemens, a cerut accelerarea digitalizării şi reforme pe piaţa muncii, iar Timotheus Höttges, CEO Deutsche Telekom, a reclamat sprijin mai puternic pentru extinderea reţelei de fibră optică.

Carsten Knobel, şeful Henkel, a avertizat că Germania riscă să rămână necompetitivă la nivel global dacă nu rezolvă problemele legate de birocraţie, educaţie şi costurile ridicate ale energiei.

Economia germană a înregistrat doi ani consecutivi de contracţie, iar în prima jumătate a anului 2025 a oscilat între o creştere de 0,3% şi o scădere de 0,1%. Liderii de business cer acum guvernului Merz să transforme optimismul iniţial în măsuri concrete pentru relansarea economiei.