Medicul Andreea Elena Miruță, soția ministrului Economiei, a fost numită coordonator al Ambulatoriului SJU Gorj
Doctorul oftalmolog Andreea Elena Miruța – soția ministrului Economiei Radu Miruță – a acceptat pe data de 25 august funcția de coordonator al Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, pentru a veni în ajutorul directorului medical al SJU, informează gorjonline.ro. Funcția este una facultativă și neremunerată.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Managerul Spitalului de Urgență Târgu Jiu, Dumitru Vienescu, a confirmat numirea medicului Andreea Elena Miruță, în funcția de coordonator al Ambulatoriului, precizând că atribuțiile sunt menite să sprijine activitatea directorului medical și să asigure o funcționare cât mai eficientă a secției, informează și igj.ro. Citește mai mult AICI
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Ministrul Economiei spune că, dacă reducerea numărului de membri în CA-uri de la 5 la 3 nu se aplică şi unde s-au făcut selecţiile sau unde sunt în curs, efectul este aproape zero: Nu ar fi afectaţi cu absolut nimic, ar fi mângâiaţi de cap
Radu Miruţă: Cei care conduc astăzi în companiile de stat nici măcar nu vin pentru ăia 15.000 – 30.000 – 50.000. Vin pentru combinaţiile pe care le fac din poziţiile respective
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.