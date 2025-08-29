G4Media.ro
Medicul Andreea Elena Miruță, soția ministrului Economiei, a fost numită coordonator al…

Medicul Andreea Elena Miruță, soția ministrului Economiei, a fost numită coordonator al Ambulatoriului SJU Gorj

29 Aug

Doctorul oftalmolog Andreea Elena Miruța – soția ministrului Economiei Radu Miruță – a acceptat pe data de 25 august funcția de coordonator al Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, pentru a veni în ajutorul directorului medical al SJU, informează gorjonline.ro. Funcția este una facultativă și neremunerată.

Managerul Spitalului de Urgență Târgu Jiu, Dumitru Vienescu, a confirmat numirea medicului Andreea Elena Miruță, în funcția de coordonator al Ambulatoriului, precizând că atribuțiile sunt menite să sprijine activitatea directorului medical și să asigure o funcționare cât mai eficientă a secției, informează și igj.ro. Citește mai mult AICI

