Marile demonstraţii din Israel pentru eliberarea ostaticilor Hamas, criticate de Netanyahu / Peste 200 de mii de manifestanți s-au adunat în Tel Aviv duminică seara

Mii de israelieni şi-au exprimat duminică solidaritatea faţă de ostaticii ţinuţi captivi de Hamas şi alţi militanţi în Fâşia Gaza, cu greve şi proteste în întreaga ţară, criticate de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi de alţi politicieni, relatează dpa, transmite Agerpres.

Demonstranţii au blocat numeroase drumuri din Israel, inclusiv o autostradă principală din oraşul de coastă Tel Aviv. Aceştia au fluturat steaguri naţionale israeliene albastre şi albe, precum şi steaguri galbene care simbolizau solidaritatea cu ostaticii.

Peste 200.000 de demonstranţi s-au adunat doar în Tel Aviv duminică seara, conform estimărilor poliţiei publicate de organizatori.

Demonstranţii au cerut încetarea războiului din Gaza şi eliberarea imediată a ostaticilor Hamas, au relatat jurnaliştii aflaţi la faţa locului.

Preşedintele israelian Isaac Herzog a vizitat Piaţa Ostaticilor din centrul Tel Avivului şi le-a cerut decidenţilor internaţionali să facă presiuni asupra Hamas pentru a elibera ostaticii. „Vreau să transmit lumii: Stop ipocrizia!”, a afirmat el.

Protestele au fost criticate de prim-ministrul Benjamin Netanyahu şi de ministrul de finanţe de extremă dreapta Bezalel Smotrich.

„Cei care cer încetarea războiului astăzi, fără a înfrunta Hamas, nu doar că întăresc poziţia Hamas şi întârzie eliberarea ostaticilor noştri, dar asigură, de asemenea, că ororile din 7 octombrie se vor repeta din nou şi din nou, iar fiii şi fiicele noastre vor trebui să lupte din nou şi din nou într-un război fără sfârşit”, a spus Netanyahu la o şedinţă de guvern.

Într-o postare pe X, Smotrich a descris protestele ca fiind o „campanie proastă şi dăunătoare care face jocurile Hamas”.

Protestatarii au cerut guvernului israelian să renunţe la decizia de a captura oraşul Gaza şi alte zone din Fâşia Gaza, deoarece susţinătorii ostaticilor cred că acest lucru îi va pune în pericol cei aproximativ 20 de ostatici despre care se crede că sunt încă în viaţă.

Mai mulţi foşti ostatici ai Hamas, eliberaţi în timpul unei încetări a focului în primăvară, au afişat un banner pe care scria: „Aduceţi-i acasă acum!”

Deşi puternica federaţie a sindicatelor Histadrut nu a participat la grevă, aceasta şi-a exprimat înţelegerea pentru acţiune.

Numeroase afaceri şi autorităţi locale au intrat în grevă ca un gest de solidaritate. Cele două teatre mari din Tel Aviv şi-au oprit de asemenea reprezentaţiile.

Peste 30 de arestări au fost raportate în Israel duminică.

La Ierusalim, au fost folosite tunuri cu apă împotriva protestatarilor. Organizaţia care reprezintă familiile ostaticilor a cerut o grevă naţională duminică, începutul săptămânii de lucru în Israel.

Actriţa israeliană de la Hollywood Gal Gadot, în vârstă de 40 de ani, s-a deplasat de asemenea în piaţa din Tel Aviv pentru a se întâlni cu rudele ostaticilor. Într-un video distribuit de Forumul Familiilor Ostaticilor se vede cum Gadot îi oferă consolare soţiei unui ostatic, ţinând-o de mâini şi îmbrăţişând-o strâns.