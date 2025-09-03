Margaret Atwood răspunde cu un text satiric ca urmare a cenzurării cărţii sale „Povestea slujitoarei” în Canada pe motiv că are conținut prea explicit sexual

Scriitoarea Margaret Atwood a reacţionat la decizia unei administraţii şcolare din Alberta de a retrage cea mai faimoasă operă a sa, „The Handmaid’s Tale”, al cărei conţinut ar fi prea explicit din punct de vedere sexual. Guvernul provinciei a revenit ulterior asupra deciziei, scrie Le Figaro, transmite News.ro.

Din luna iulie, bibliotecile şcolare din Alberta, provincie situată în vestul Canadei şi condusă de un partid politic conservator, fac obiectul unei examinări aprofundate. Un decret impune noi norme privind selecţia şi accesul la cărţi cu caracter sexual.

Administraţia şcolară din Edmonton, care reuneşte peste două sute de instituţii şi site-uri educaţionale, a adăugat la această listă opere aparţinând categoriei clasicilor literaturii anglo-saxone. Printre acestea se numără „Brave new world”, romanul anticipativ al lui Aldous Huxley publicat în 1932. Sau „The Handmaid’s Tale”, distopia de succes a câştigătoarei premiului Booker 2019, Margaret Atwood.

Emoţionată de acest anunţ, scriitoarea canadiană a publicat duminică pe reţelele de socializare o scurtă povestire satirică. „Iată un text pe care l-am scris, adaptat pentru tinerii de şaptesprezece ani din şcolile din Alberta, spre deosebire de Povestea slujitoarei. (Îmi pare rău, copii, ministrul vostru al Educaţiei crede că sunteţi nişte copii proşti)”, începe autoarea, a cărei operă a fost adaptată într-un serial de HBO.



Here’s a piece of literature by me, suitable for seventeen-year-olds in Alberta schools, unlike — we are told — The Handmaid’s Tale. (Sorry, kids; your Minister of Education thinks you are stupid babies.)

John and Mary were both very, very good children. They never picked…

— Margaret E Atwood (@MargaretAtwood) August 31, 2025

În acest text, Margaret Atwood inventează două personaje angelice – „Au crescut, s-au căsătorit şi au avut cinci copii perfecţi fără să facă niciodată sex” – dar ireale, pentru a denunţa mai bine ipocrizia pe care o percepe în decizia guvernului din Alberta.

„Oh, şi nu au murit niciodată, pentru că cine vrea să se gândească la moarte, la cadavre (…)? Aşadar, au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi”, adaugă octogenara, pentru care „Povestea slujitoarei” a devenit brusc „realitate” în Alberta. Romanul său publicat în 1985 imaginează un viitor distopic în care, pentru a combate scăderea natalităţii, femeile devin sclave sexuale ale unei clase conducătoare teocratice şi retrograde.

De atunci, guvernul a dat înapoi. Ministerul Educaţiei, invocând o neînţelegere, a suspendat ordinul de retragere a cărţilor cu conţinut sexual explicit din bibliotecile şcolare. Timpul, precizează acesta, necesar pentru rescrierea textului oficial. Se pare că nu se mai pune problema de a atinge clasicii.

Guvernul provinciei Alberta a iniţiat această reformă în urma unor plângeri privind prezenţa unor romane grafice cu imagini licenţioase. Conform primei versiuni a decretului, orice lucrare cu caracter sexual explicit trebuie retrasă de pe rafturi pentru a proteja copiii şi adolescenţii. În ceea ce priveşte cărţile cu referinţe implicite, acestea pot fi consultate numai de liceeni, în anumite condiţii.