Marcel Ciolacu, acuzat de discriminare și reclamat la CNCD după declarațiile despre concediile date ”pentru că ne-a durut spatele”, ”am strănutat și am fost răciți” / Vlad Gheorghe: Are și tupeul de a-și bate joc de românii suferinzi

Europarlamentarul Vlad Gheorghe (USR) a anunțat, vineri, pe Facebook, că l-a reclamat pe Marcel Ciolacu la Consiliul Național pentru Combatarea Discriminării după ce premierul a declarat că sute de mii de români și-au luat anul trecut concedii medicale ”pentru că ne-a durut spatele”, ”am strănutat și am fost răciți” punând la îndoială corectitudinea acordării acestor scutiri medicale. Gheorge susține că prin aceste declarații premierul a încălcat legea de combaterea a discriminării în ce privește exercitarea dreptului la sănătate și îngrijire medicală.

Redăm mai jos integral postarea europarlamentarului Vlad Gheorghe:

”Marcel Ciolacu, reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pentru declarațiile inacceptabile la adresa sutelor de mii de români care au avut nevoie de concediu medical! După ce că pune taxă pe boală ca să facă rost de bani pentru pensiile speciale și alte pomeni și tunuri, că e an electoral și USL are de plată, Marcel Ciolacu are și tupeul de a-și bate joc de românii suferinzi.

Am sesizat CNCD privind declarațiile premierului din conferința de presă susținută pe 13 februarie, în care a atacat angajații români care au fost nevoiți să-și ia concediu medical anul trecut. Marcel Ciolacu, care a avut primul loc de muncă la 37 de ani îndrăznește să-și dea cu părerea despre concediul medical pentru care românii care merg la serviciu și plătesc taxe la stat să-și ia Marcel salariul.

Concediul medical este un drept al angajaților și nu este sub nicio formă calificat Marcel Ciolacu să aprecieze în orice fel afecțiunile medicale de care suferă angajații români. Disprețul pentru drepturile angajaților și nepermisa discriminare a persoanelor bolnave din partea premierului TREBUIE să fie pedepsite conform legislației în vigoare.

Ce a zis Ciolacu, exact: ”au fost 274.000 de concedii date pentru că ne-a durut spatele. Au fost 187.000 de concedii medicale date în România fiindcă am strănutat şi am fost răciţi. Dacă vrem să încurajăm… deci trebuie făcută o distincţie clară între cei care au nevoie, se află într-o nevoie, care au o boală gravă, între doamnele însărcinate, concediu, ştiţi foarte bine că cheltuielile cele mai mari sunt când e copilul foarte mic. …Vrem să facem o ordine în România sau vrem să continuăm… Eu v-am spus punctul meu de vedere. Dacă vrem pentru răceală să dăm scutiri de impozite, dăm scutiri. Dacă vrem pentru o durere la spate şi n-am putut merge la muncă zece zile şi avem două milioane de zile de concediu pe acest specific, vrem să dăm scutiri de impozite?”.

Aceste declarații contravin Ordonanţei 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, care la art. 1, alin. (2) prevede clar că ”Principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi discriminării sunt garantate în special în exercitarea următoarelor drepturi: (iv) dreptul la sănătate, la îngrijire medicală, la securitate socială şi la servicii sociale.”.

Prigoana românilor bolnavi declanșată de guvernul PSD-PNL încalcă orice regulă de umanitate, de bun-simț și decență, mai ales într-o țară în care exact guvernanții nu sunt în stare să asigure drepturile constituționale ale cetățenilor la sănătate și îngrijire. Însă Marcel Ciolacu a încălcat în mod flagrant legile și trebuie să fie sancționat URGENT.

Pentru declarațiile iresponsabile făcute la adresa românilor suferinzi, lui Ciolacu i se aplică fără nicio îndoială contravenţiile prevăzute atât la art. 10, cât și la art. 15 din Ordonanţa nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, respectiv:

Art. 10 – Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, dacă fapta nu intră sub incidenţa legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenenţei acestora ori a persoanelor care administrează persoana juridică la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză prin: b) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile de sănătate publică – alegerea medicului de familie, asistenţă medicală, asigurările de sănătate, serviciile de urgenţă sau alte servicii de sănătate;

Art. 15 – Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, dacă fapta nu intră sub incidenţa legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de propagandă naţionalist-şovină, de instigare la ură rasială sau naţională, ori acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunităţi şi legat de apartenenţa acestora la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia.

Îndemn toți românii lezați de atacul premierului PSD să depună o petiție pe site-ul celor de la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii Romania și să le ceară sancționarea lui Marcel Ciolacu, conform legii – las în comentarii tot ce este nevoie.

Vă amintesc că am contestat deja la Avocatul Poporului și la Ombudsmanul European ordonanța guvernului condus de Marcel Ciolacu care pune taxă pe bolile românilor și scade astfel veniturile oamenilor care se află deja într-o situație dificilă, mai ales că trebuie să-și plpătească singuri chiar și aspirinele primite în spitalele de unde adesea ies mai bolnavi decât au intrat,infectați cu nosocomiale și cu buzunarele mai goale.”