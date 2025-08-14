Bonus record pentru sportivii din circuitul ATP: 18,3 milioane de euro, împărțite jucătorilor de la masculin

Jucătorii de tenis masculin vor încasa un record de 18,3 milioane de dolari în bonusuri din împărțirea profitului pentru sezonul 2024, a anunțat, joi ATP, în condițiile în care circuitul își intensifică eforturile de a crea un viitor mai sustenabil și mai bine aliniat financiar pentru sport, transmite Reuters.

Suma bonusului, o creștere de 177% față de plata din sezonul precedent, va fi distribuită jucătorilor pe baza performanțelor la cele nouă turnee ATP 1000, care se află imediat sub cele patru turnee de Grand Slam ca prestigiu.

„Exact acesta este scopul pentru care a fost concepută împărțirea profitului: să ne asigurăm că jucătorii și turneele împart în mod egal avantajele financiare ale sportului”, a declarat președintele ATP, Andrea Gaudenzi.

„Cei 18,3 milioane de dolari reprezintă o etapă uriașă. Pentru noi, este dovada că întărirea produsului premium și alinierea intereselor creează valoare. Suntem mândri că ne consolidăm parteneriatul și construim un circuit ATP mai puternic și mai sustenabil.”

Planul de împărțire a profiturilor, introdus în 2022, împarte în mod egal între jucători și turnee profiturile generate la evenimentele ATP Masters 1000 – peste premiile de bază acordate la fața locului – și reprezintă o piatră de temelie a planului strategic OneVision al circuitului.

Împărțirea profitului a contribuit la creșterea compensațiilor pentru jucători la un nivel record de 261 milioane de dolari pentru sezonul 2024, pentru un total de 378 de milioane atunci când sunt combinate cu premiile de la Grand Slam-uri.

Organismul de elită al tenisului masculin a adăugat că este pe cale să stabilească și alte recorduri în materie de compensații, inclusiv 28,5 milioane de dolari în premii pentru circuitul Challenger Tour și un fond de bonusuri de 3 milioane de dolari pentru turneele ATP 500.

Extinderea majorității turneelor Masters la tablouri de 96 de jucători a crescut oportunitățile de câștig pentru jucători, lărgind numărul celor care își pot asigura un trai sustenabil din acest sport, a mai precizat ATP. De asemenea, a existat „un val de investiții în infrastructură”, deoarece Madrid, Roma, Cincinnati, Shanghai și Paris, printre alte locații, și-au modernizat facilitățile pentru a îmbunătăți experiența atât pentru jucători, cât și pentru spectatori.