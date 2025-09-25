MAE: Singularizarea României în problematica zborurilor de deportare are potenţialul de a declanşa discriminare / Zborurile de retrimitere din Regatul Unit se efectuează în baza unui acord din 2003, nu reprezintă un mecanism nou

Zborurile de retrimitere din Regatul Unit către România se efectuează în baza acordului bilateral în domeniul afacerilor interne privind readmisia persoanelor şi nu reprezintă un mecanism nou, iar cu cea mai recentă dintre aceste curse au fost reîntoarse în ţară exclusiv cetăţeni români, a informat, joi, Ministerul Afacerilor Externe, transmite Agerpres.

MAE a venit cu precizări în legătură cu zborul de tip charter organizat de către autorităţile din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord pentru returnarea unor cetăţeni români.

”Zborurile de retrimitere din Regatul Unit către România se efectuează în baza acordului bilateral în domeniul afacerilor interne privind readmisia persoanelor, semnat în 2003, şi nu reprezintă un mecanism nou. Cu cea mai recentă dintre aceste curse au fost reîntoarse în România exclusiv persoane cu cetăţenie română. Acest zbor nu este primul de acest tip şi reprezintă un instrument utilizat frecvent de autorităţile britanice pentru a evita reţinerea cetăţenilor români pe teritoriul britanic mai mult decât este necesar”, a explicat MAE, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, alte variante pentru o returnare rapidă sunt programele de plecare voluntară precum Early Removal Scheme ERS, Facilitated Return Scheme FRS şi Voluntary Return Scheme VRS.

”MAE consideră că este regretabil şi îngrijorător faptul că România a fost singularizată în problematica zborurilor de retrimitere, acestea fiind organizate de Home Office către multiple destinaţii. În acelaşi timp, este regretabil că prin invitarea unui jurnalist (conform declaraţiei jurnalistului ITV) acest zbor a fost scos din context şi exploatat negativ. Singularizarea României în problematica zborurilor de deportare are potenţialul de a declanşa discriminare, discurs instigator la ură şi naraţiuni negative îndreptate către întreaga comunitate românească, iar MAE îşi exprimă profunda îngrijorare în această privinţă. Aceste mesaje au fost transmise de către autorităţile române şi autorităţilor britanice”, au declarat reprezentanţii MAE.

Conform ministerului, vasta comunitate românească din Regatul Unit este una bine integrată, aducând contribuţii semnificative la economia şi viaţa socială.

”Este de aşteptat ca la o comunitate atât de extinsă – 1,3 milioane de cetăţeni români cu statut de rezidenţă (EUSS) – să existe statistic şi excepţii cu activităţi ilegale. Totodată, modul în care a fost prezentat acest zbor de retrimitere din septembrie nu reflectă nivelul general al relaţiilor bilaterale, care este unul foarte bun în toate celelalte domenii de cooperare”, a punctat MAE.

Context: Reacția Ministerului Afacerilor Externe vine după ce ediţia de miercuri a emisiunii Good Morning Britain de la ITV a indignat telespectatorii după ce emisiunea a primit acces pentru a filma deportarea a zeci de infractori migranți străini și prețul plătit de guvernul britanic, scrie publicația Daily Record, citată de Rador.

Telespectatorii postului ITV au fost indignați în urma unui reportaj despre migranți difuzat în emisiunea Good Morning Britain. În timpul programului de marți, emisiunea a primit acces exclusiv pentru a filma deportarea a zeci de cetățeni străini cu condamnări penale.

Reportajul a dezvăluit că un grup de migranți – care intraseră inițial legal în Marea Britanie – urmau să fie îmbarcați într-un zbor spre România după ce și-au pierdut dreptul de a rămâne în țară. Potrivit programului, toți cei deportați au executat pedepse cu închisoarea în Marea Britanie pentru infracțiuni variind de la furt și infracțiuni sexuale până chiar la crimă.

Redactorul politic Paul Brand a explicat în cadrul reportajului că operațiunea de expulzare a implicat 47 de persoane și a costat guvernul sute de mii de lire sterline. În plus, s-a relatat că fiecare persoană deportată a primit un card bancar preîncărcat cu până la 2.000 de lire sterline din fonduri publice pentru a-i ajuta să se reintegreze în România, după cum relatează Express.

După transmiterea reportajului, rețelele de socializare s-au umplut de reacții furioase din partea telespectatorilor, șocați de această măsură politică. Mulți s-au întrebat de ce infractorilor condamnați li s-au dat bani din banii contribuabilor la momentul părăsirii Marii Britanii. Un utilizator de pe X (fostul Twitter) a scris: „Politica de deportare a acestui guvern laburist este ridicolă de la o zi la alta, oferind infractorilor 2000 de lire sterline din banii contribuabililor ca să plece!”

Un al doilea a comentat: „Răsplătiți și plătiţi cu 2000 de lire sterline, glumiți? Guvernul britanic este o glumă pe scena mondială”, în timp ce un al treilea a scris furios: „Le-ați dat acestor ticăloși câte 2000 de lire sterline fiecăruia din banii contribuabililor. Cum îndrăzniți? Și ați avut acces să filmaţi și ați blurat imaginile. Ce glumă… Acest guvern trebuie să plece.”

Un al patrulea telespectator și-a exprimat îngrijorarea cu privire la această politică, comentând: „Primesc 2.000 de lire, apoi, când nu le mai rămân bani, vor încerca să vină înapoi!!!”

Un altul a adăugat: „Ar trebui să li se interzică intrarea în Regatul Unit după deportare, dacă au cazier judiciar! Fără bani de buzunar, fără privilegii, zboruri simple înapoi în patria lor.”

Ca răspuns la reacțiile negative, ministrul de interne Shabana Mahmood, în primul său interviu detaliat de la preluarea funcției, a recunoscut că filmările nu au prezentat măsura politică în cea mai bună lumină. Ea a recunoscut: „Scos din context, nu este grozav; nu arată bine.”

Cu toate acestea, ea a apărat abordarea, declarând pentru ITV News: „O expulzare voluntară este de fapt mai ieftină pentru contribuabilul britanic. De mult timp oferim pachete financiare ca stimulent pentru ca oamenii să renunțe la cererile lor și la încercările pe care le fac de a rămâne în țara noastră și să se îmbarce într-o cursă și să plece.”