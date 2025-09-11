MAE salută decizia Tribunalului UE vizând menţinerea energiei nucleare şi a gazului fosil în categoria investiţiilor durabile / România consideră esenţiale aceste resurse pentru securitatea energetică şi pentru tranziţia spre neutralitatea climatică

Ministerul român al Afacerilor Externe salută decizia din 10 septembrie a Tribunalului Uniunii Europene care menţine Regulamentul UE privind includerea energiei nucleare şi a gazului fosil în categoria investiţiilor durabile. Potrivit MAE, autorităţile române susţin, încă din 2018, includerea acestor două tipuri de resurse în Regulamentul UE privind investiţiile durabile, considerându-le esenţiale pentru securitatea energetică şi pentru tranziţia către neutralitate climatică. Acţiunea care viza anularea acestui Regulament a fost introdusă de către Austria împotriva Comisiei Europene, care a fost susţinută de nouă ţări, între care şi România, transmite News.ro.

MAE precizează, într-un comunicat de presă, că în 10 septembrie Tribunalul Uniunii Europene s-a pronunţat în cauza T-625/22, acţiune care a vizat anularea Regulamentului delegat (UE) nr. 2022/1214, act care a inclus energia nucleară şi gazul fosil în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile.

Acţiunea prin care se cerea anularea Regulamentului din 2022 a fost introdusă de către Austria, susţinută de Luxemburg, împotriva Comisiei Europene. La rândul său, Comisia Euroepană a fost susţinută de Bulgaria, Cehia, Franţa, Ungaria, Polonia, România, Slovenia Slovacia şi Finlanda.

Tribunalul Uniunii Europene a respins acţiunea în anulare, menţinând Regulamentul delegat (UE) din 9 martie 2022, care a inclus energia nucleară şi gazul fosil în domeniul de aplicare al Regulamentului din 18 juin 2020 privind instituirea unui cadru pentru facilitarea investiţiilor durabile.

„Hotărârea pronunţată de instanţa UE este în linia poziţiei exprimate de Guvernul României, care a intervenit în cauza T625/22, în susţinerea Comisiei Europene şi în apărarea intereselor României şi ale statelor membre în materie de suveranitate energetică. Reprezentarea juridică în faţa Tribunalului Uniunii Europene a fost asigurată de Ministerul Afacerilor Externe, prin Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, alături de Serviciul Contencios UE”, precizează MAE în comunicatul citat.

Potrivit sursei citate, instituţia din Guvernul României competentă în domeniul vizat de această cauză este Ministerul Energiei.

„Autorităţile române au susţinut, încă din anul 2018, demersurile de includere a energiei nucleare şi a gazului natural în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile. Respectivele resurse sunt necesare pentru securitatea energetică a României şi pentru tranziţia energetică, în scopul atingerii neutralităţii climatice”, arată MAE.

Ministerul român al Afacerilor Externe consideră că asigurarea finanţării noilor proiecte din domeniul energiei nucleare şi al gazului natural este esenţială, iar menţinerea Regulamentului delegat din 2022 asigură continuarea finanţărilor în sectorul nuclear şi cel al gazului natural.

Potrivit portalului instanţelor europene, Tribunalul UE a respins, în 10 septembrie, acţiunea introdusă de către Austria, care solicita anularea Regulamentului din 9 martie al Comisiei Europene, obligând Austria la plata cheltuielilor de judecată.

La 9 martie 2022, Comisia a adoptat Regulamentul contestat de Austria, care are ca obiect, în special, stabilirea criteriilor de examinare tehnică pentru includerea anumitor activităţi din sectoarele energiei nucleare şi gazelor fosile în categoria activităţilor considerate a contribui în mod substanţial la atenuarea schimbărilor climatice, în temeiul articolului 10 alineatul 3 din Regulamentul privind taxonomia, şi în categoria activităţilor considerate a contribui în mod substanţial la adaptarea la schimbările climatice, în temeiul articolului 11 alineatul 3 din Regulamentul menţionat, denumite în continuare „criterii de examinare tehnică”.

MAE precizează că hotărârea Tribunalului UE nu este definitivă, ea putând fi atacată cu recurs la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.