Lynda Carter, prima actriță care a jucat rolul de Wonder Woman, va fi prezentă la Paley Honors pentru a sărbători a 50-a aniversare a serialului TV

Pentru a sărbători cea de-a 50-a aniversare a serialului TV „Wonder Woman”, vedeta Lynda Carter va fi onorată de Paley Center for Media la Gala de primăvară Paley Honors 2025, se arată într-un articol Variety.

Carter va fi sărbătorită pentru rolul de supereroină pe cameră – „Wonder Woman” a fost lansat în 1975 și a avut un efect de durată asupra culturii pop – și în afara ei – ea este un filantrop și un avocat dedicat, lucrând cu organizații precum Smithsonian American Women’s History Museum, City of Hope/TGen’s blood cancer research and the ERA Coalition.

„Portretul iconic al Lyndei Carter rămâne un simbol atemporal al forței, curajului și împuternicirii”, a declarat Maureen J. Reidy, președinte și CEO al Centrului Paley pentru Media, anunțând lista laureaților pentru cea mai înaltă distincție a organizației nonprofit.

Celebrarea anuală de la New York, programată pentru luni, 19 mai, la Ziegfeld Ballroom, îi va saluta, de asemenea, pe omul de afaceri miliardar Joe Tsai, pe antreprenorul din domeniul mass-media și al sportului Crystal McCraryl și emisiunea matinală „Good Morning America” de la ABC News, care marchează, de asemenea, cea de-a 50-a aniversare a sa în acest an.

„Joe Tsai este un simbol al industriei de renume mondial, al cărui leadership inovator și vizionar continuă să modeleze viitorul afacerilor”, a declarat Reidy. „Crystal McCrary este o producătoare premiată care are un impact revoluționar ca deschizătoare de drumuri în media și sport.”

Tsai este cunoscut mai ales ca co-fondator și președinte al Alibaba Group și proprietar al Brooklyn Nets, al campioanei WNBA New York Liberty și al echipelor din National Lacrosse League și Premier Lacrosse League.

McCrary a renunțat la o carieră în dreptul divertismentului pentru a deveni un regizor premiat, producător și autor best-seller NY Times, creând programe originale pentru BET și Nickelodeon. În 2023, McCrary, împreună cu fiul ei Cole Anthony, a lansat platforma tehnologică GameUp pentru sporturile de tineret.

Despre „Good Morning America”, Reidy a remarcat că emisiunea „a fost o tradiție matinală de încredere, îndrăgită de milioane de americani” timp de cinci decenii – prin mandatul prezentatorilor legendari, inclusiv Diane Sawyer, Charles Gibson, David Hartman și Joan Lunden, până la linia sa actuală de jurnaliști câștigători ai Emmy Robin Roberts, George Stephanopoulos și Michael Strahan.

Cunoscut anterior ca Muzeul Televiziunii și Radioului, Centrul Paley a fost fondat în 1975 de William S. Paley și este dedicat conservării istoriei mass-media. Încasările galei The Paley Honors sprijină programele educaționale ale organizației și inițiativele de conservare cu Arhiva Paley.