VIDEO Sorin Grindeanu: Curentul majoritar în PSD este de a fi în opoziție, dar mandatul primit de mine este de a fi deschis la orice discuție

Sorin Grindeanu, noul președinte interimar al PSD, a afirmat, marți, într-o conferință de presă, că „curentul majoritar în PSD este de a fi în opoziție”, dar că are din partea colegilor un „mandat deschis la orice discuție” . G4Media a transmis LIVE declarațiile.

Sorin Grindeanu:

Încep prin a mulțumi fostului președinte pentru cum am condus partidul în acești ani, e primul lucru pe care vreau să-l fac. Mulțumesc și colegilor care mi-au acordat încrederea și concret.

PSD a fost și este partidul rațiunii și al soluțiilor, astăzi am ascultat după partea administrativă care e mai mult de bucătărie internă, am ascultat foarte mulți colegi care mi-au zis cum ar trebui să acționăm, fie că vorbim de politici publice, fie că vorbim de ce ne-a caracterizat în anii de militantism ai PSD.

Cred că un dialog mult mai direct și mai bun e necesar în această perioadă (cu baza partidului,. n.red.).

Congresul trebuie să clarifice toate lucrurile din PSD. Sunt lucruri care în perioada următoare vor suferi dezvoltări și vom comunica.

Cred că au luat cuvântul zeci de colegi cu numitor comun, de a da dovadă de unitate în ce facem. Am înțeles mesajul oamenilor și trebuie să venim în întâmpinarea lor cu soluții și rațiune.

Răspunsuri la întrebări:

Q: PSD intră la guvernare sau intră în opoziție?

Grindeanu: Mulțumesc pentru întrebare. Asta a fost discuția principală. Opinia care pare a fi majoritară este de a avea o opoziție constructivă.

Știu din interiorul Guvernului că urmează o perioadă de decizii care trebuie să fie susținute. Viitorul guvern trebuie să aibă susținere, PSD va oferi susținere rațională pentru soluții bune și logice pentru români.

Colegii mi-au dat un mandat deschis, să vedem ce vor și ceilalți, cei care transmit că vor să construiască o majoritate pro-europeană.

Q: Vă doriți sau nu la guvernare?

Grindeanu: Curentul majoritar din partid este de a fi în opoziție, dar mandatul primit de mine este de a fi deschis la orice discuție. Voi veni în fața colegilor și le voi spune concluziile dialogului (din negocieri, n.red.)

Q: Sunt linii roșii pentru PSD?

Grindeanu: Lucrurile care nu fac bine românilor. Să creștem TVA la 25%, PSD n-o să fie de acord niciodată.

Ca președinte interimar, am datoria să nu iau o decizie de unul singur, voi merge cu echipă la negocieri, în niciun caz singur.

N-am spus că fugim de această responsabilitate. Reiau ce am spus: Au vorbit zeci de colegi ai mei și părea a fi curentul majoritar de a fi în opoziție, dar nu cruntă, ci constructivă, dar nu e un mandat imperativ.

Q: În timpul campaniei, domnul Stănescu spunea că toată conducerea PSD trebuie să plece dacă nu câștigați alegerile.

Grindeanu: Asta a fost decizia colegilor (să fie rocada cu Ciolacu la conducere, n.red.) Aveam de ales în a face un soi de bătălie internă sau soluția dată de statut, asta care a fost aleasă de colegii mei în unanimitate.

Mandatul meu în acest moment este de a duce lucrurile înainte, de a organiza congresul, de a așeza partidul în congres, modificări de statut etc.

Totodată, e un mandat flexibil în a discuta cu președintele ales al României, cu celelalte forțe politice pro-europene pentru a degaja o soluție bună pentru România.

Q: Candidați la șefia PSD?

Grindeanu: În acest moment, treaba mea e alta. N-am fugit după această funcție, n-am sunat, nu mi-am făcut campaine pentru că am sperat să avem această decizie rațională, gestionată în interior și deciziile importante să le luăm la congres. PSD m-a dus din 1996 de când sunt membru în diverse funcții onorante (…) Dorința mea numărul 1 este să ajung în situația ca la congres, probabil septembrie, să așez partidul în a face un congres care să ducă la plus, să fie o repornire pentru PSD. Nu voi ezita s-o fac (să candidez, n.red., dacă îi vor cere colegii).

Nu e preocuparea mea să văd dacă am șanse să candidez sau nu în toamnă. Partidul mi-a dat toate aceste funcții e și datoria mea acum dacă am avut această competiție să întorc din… (ce a primit de la partid, n.red.)

Q: PSD ar accepta un guvern condus de Ilie Bolojan?

Grindeanu: Normal este să intrăm să discutăm cu președintele ales. Lia Olguța Vasilescu va fi cu mine peste tot. Și doresc să iau colegi care au performat: Corneliu Ștefan (Dâmbovița), cel de la Suceava.

Q: Exclusă alianța cu AUR?

Grindeanu: Da!

Q: V-ați dori să fiți premier?

Grindeanu: Nu eu trebuie să spun ce-mi doresc. Voi comunica acest lucru de fiecare dată când mă voi întâlni dar trebuie să intrăm într-o zonă instituțională (Nicușor Dan trebuie să propună, n.red.).

Daniel Băluță, prietenul și colegul meu, este parte și va fi parte din echipa care gestionează lucrurile la PSD, e prim-vicepreșdinte.

Q: La finalul anului trecut, numele dumneavoastră a apărut în scandalul Nordis. Este o pată în CV?

Grindeanu: Eu n-am încălcat cu absolut nimic legea, e foarte bine că e un dosar, sunt mai mult decât bucuros să văd soluțiile din dosar, n-am niciun fel de problemă, n-am niciun fel de vulnerabilitate.

Q: Mergeți la Cotroceni cu propunere de premier?

Grindeanu: O să întreb colegii. O să respectăm votul de duminică, E un mandat puternic dat românilor lui Nicușor Dan. Cine trebuie să mută primul e președintele românilor.

Despre OUG13: Eu cred că lucrurile, că vorbim de OUG13 sau măsuri care scot oamenii în stradă, trebuie să fie discutate altfel.

Q: Ar trebui să discutați cu Victor Ponta?

Grindeanu: Nu comentez.

Q: E un pericol Victor Ponta pentru PSD?

Grindeanu: Conducerea PSD s-a exprimat în sală acolo și dacă a fost un numitor comun a fost cel legat de unitate, între membrii PSD. Victor Ponta nu mai face parte din PSD.

Q: Mare parte din electoratul PSD a virat spre AUR. Veți gira partidul spre extremism?

Grindeanu: Sunt un european convins, aceste lucruri nu sunt soluții pentru PSD.

Când Marcel a venit să-mi spună să fac parte din echipa lui i-am spus că da, dar PSD trebuie să revină pe calea social-democrației veritabile. Nu sunt un progresist, dar nu sunt adeptul liniei de întoarcere la populism.

Q: Dar ar putea să fie mai degrabă conservator?

Grindeanu: Îmi doresc de la acest congres să avem această clarificare doctrinară. În sală sunt colegi, o parte susțin un anumit curent, altă parte o zonă mai conservatoare… dar aceste lucruri vor fi stabilite în congres odată cu moțiunea votată, care va fi votată. De aceea vă spuneam că acest congres va face această clarificare