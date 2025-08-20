G4Media.ro
Tot mai puțini oameni citesc pentru plăcere, arată un studiu referitor la…

Foto: Unsplash.com

Tot mai puțini oameni citesc pentru plăcere, arată un studiu referitor la datele pe 20 de ani

20 Aug

Orice cititor cunoaște plăcerea unică de a se relaxa cu o carte bună. Însă, în ultimele două decenii, s-a înregistrat o scădere constantă a numărului americanilor care citesc pentru plăcere, potrivit unui studiu publicat miercuri, scrie The New York Times.

Cercetătorii de la University College London și de la Universitatea din Florida au examinat datele referitoare la Statele Unite din perioada 2003-2023 și au constatat că procentul persoanelor care au declarat că citesc pentru plăcere într-o anumită zi a scăzut la 16% în 2023, de la un maxim de 28% în 2004 — o scădere de aproximativ 40%. Acesta a scăzut cu aproximativ 3% în fiecare an în decursul celor două decenii.

Există dovezi că lectura de plăcere este în scădere din anii 1940, au spus cercetătorii, dar au calificat amploarea ultimei scăderi ca fiind „surprinzătoare”, având în vedere că studiul a definit lectura în sens larg, cuprinzând cărți, reviste și ziare în format tipărit, electronic sau audio.

Rezultatele multor studii anterioare ar putea fi puse sub semnul întrebării, deoarece nu au luat în considerare în mod explicit cărțile electronice și audio, a afirmat Daisy Fancourt, coautoare a studiului și profesoară de psihobiologie și epidemiologie la University College London.

Studiul nu a răspuns la întrebarea de ce americanii citesc mai puțin. Dar autorii au sugerat câteva explicații posibile, printre care utilizarea crescută a rețelelor sociale și a altor tehnologii sau mai mult timp petrecut la locul de muncă din cauza presiunii economice. Ar fi necesare cercetări suplimentare pentru a confirma aceste teorii.

Scăderea interesului pentru lectură ar putea avea implicații asupra învățării, relațiilor și bunăstării generale a americanilor, au afirmat cercetătorii.

 

