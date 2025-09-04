Liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, a fost primit de Trump în Biroul Oval

Liderul partidului britanic eurofob şi antiimigraţie Reform UK, Nigel Farage, a publicat o fotografie în care apare alături de preşedintele american Donald Trump în Biroul Oval, în timpul unei vizite efectuate în SUA, relatează joi agenţia de știri DPA.

Cei doi apar în fotografie în spatele faimosului birou „Resolute desk” de la Casa Albă, iar imaginea este însoţită de mesajul lui Farage: „Sunt bucuros să revin în Biroul Oval”.

Dar el a venit în SUA nu pentru o întâlnire cu Trump, ci pentru o discuţie în Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor, unde a comparat Marea Britanie cu Coreea de Nord la capitolul libertăţii de exprimare, transmite Agerpres.

Farage a dat în acest sens exemplul arestării scriitorului irlandez Graham Linehan pentru comentarii pe reţelele de socializare despre persoanele transgender şi încarcerarea unei foste asistente medicale soţie a unui politician conservator, Lucy Connolly, pentru incitare la ură rasială împotriva migranţilor după atacul din oraşul Southport, unde pe 29 iulie anul trecut un adolescent ai cărui părinţi sunt imigranţi ruandezi a înjunghiat mortal trei fetiţe.

Totuşi, Nigel Farage a negat că i-ar fi propus lui Trump să ameninţe Marea Britanie cu sancţiuni comerciale, după ce anterior sugerase ca SUA să folosească „diplomaţia şi comerţul” în lupta administraţiei republicanului Trump de apărare a vocilor conservatoare pe care le vede ameninţate să fie reduse la tăcere în Europa.

În acest timp, un congresman democrat, Jamie Raskin, care l-a descris pe Farage drept un „impostor iubitor de libertatea de exprimare a lui Putin şi linguşitor al lui Trump”, i-a cerut politicianului britanic în discuţia din acea comisie a Congresului american să-şi manifeste în parlamentul de la Londra preocupările pe care le-a menţionat.

Partidul de opoziţie Reform UK, cunoscut pentru campania sa intensă în favoarea Brexitului, are numai patru membri în parlamentul britanic, dar conduce în toate sondajele privind intenţiile de vot, sondaje care de asemenea relevă că imigraţia a devenit principala preocupare a alegătorilor britanici, în urma economiei.

Formaţiunea lui Farage a anunţat săptămâna trecută un plan de abrogare a unor părţi din legislaţia privind drepturile omului pentru a permite expulzarea în masă a migranţilor ilegali şi a avertizat că Regatul Unit se apropie de o situaţie de „tulburări sociale majore” din cauza migraţiei scăpate de sub control de actualul guvern laburist al premierului Keir Starmer şi de precedentele guverne de dreapta.