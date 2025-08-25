Liderul extremist George Simion, supărat pe PSD după ce Sorin Grindeanu a spus că nu va face alianță cu AUR: PSD e de partea Sistemului și susține măsurile de sărăcire a românilor, să protestăm la sediile PSD județene

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

George Simion, liderul partidului extremist AUR, a avut luni o ieșire critică la adresa PSD după ce Sorin Grindeanu i-a respins apelul pentru o alianță politică. Simion le-a cerut susținătorilor AUR să protesteze la sediile PSD județene și de la centru.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Foarte important: PSD-ul actual e de partea Sistemului, nu cu România. Asumați-vă funcția de Președinte al unei organizații de bază AUR. Restul sunt doar vorbe, din partea dezbinatorilor! Fără alte partide, fără alte invenții, până la capăt, dăm totul”, a scris Simion într-o postare pe rețele.

Tot el a spus într-un mesaj video că ”PSD susține măsurile de sărăcire a românilor, vrând să se sinucidă politic. Actualii conducători PSD vor să scape de dosarul Nordis, ei au girat lovitura de stat din 6 decembrie. Nu vor să treacă de partea poporului român, de aceea e nevoie de implicarea voastră … Văzând răspunsul jignitor față de poporul român dat de liderii PSD-iști, fiecare mișcare și contestarea măsurilor trebuie îndreptate la sediile PSD județene și naționale, să îi întrebe lumea de ce acceptă împovărarea românilor”.

Ieșirea anti-PSD a lui Simion vine după ce președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, declarase cu o săptămână înainte că PSD nu face alianță cu AUR în mandatul lui la conducerea partidului. „Actuala coaliție merge înainte”, a susținut Grindeanu.

”Noi am decis în urmă cu două luni să intrăm în această coaliție și am luat decizia într-un cadru larg. Noi suntem un partid serios și nu facem coaliții pe picior”, a declarat președintele interimar al PSD.

Întrebat dacă poate afirma că PSD nu va face alianță cu AUR, Sorin Grindeanu a răspuns: „În mandatul meu, da”.

Declarația lui Grindeanu era o replică la apelul lui Simion pentru o coaliție PSD-AUR.

Liderul extremist George Simion a declarat în 13 august că venirea AUR la guvernare este “inevitabilă” și a îndemnat PSD “să se reîntoarcă către poporul român” și să accepte o guvernare care îl are ca prim ministru pe Călin Georgescu.

Simion a declarat pe 13 august la Realitatea Plus că “PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă către poporul român acceptând o guvernare în care îl are ca prim ministru pe Călin Georgescu”.

Declarațiile lui Simion vin pe fondul tensiunilor din interiorul PSD, partid scindat între facțiunea celor care vor să rămână în actuala coaliție de guvernare cu PNL, USR și UDMR, și facțiunea celor care vor o colaborare guvernamentală cu AUR.

PSD urmează să își aleagă în toamnă, la un congres cu data incertă, viitorul președinte.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, e pus sub presiune de Titus Corlățean, care și-a anunțat intenția de a candida.