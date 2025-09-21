Lideri ai extremei drepte italiene şi „invitaţii lor internaţionali” s-au reunit în Italia la tradiționala întâlnire a partidului Liga a vicepremierului Salvini / Omagii pentru Charlie Kirk, critici la adresa Bruxellesului și lozinci antimigraţie

Lideri ai extremei drepte italiene şi „invitaţii lor internaţionali” s-au adunat duminică la Pontida, în nordul Italiei, cu ocazia reuniunii tradiţionale anuale a partidului Liga (extrema dreaptă) a vicepremierului italian Matteo Salvini, prilej cu care au pledat pentru „libertatea de expresie” şi a „poporului”, au protestat împotriva migraţiei şi au omagiat personalitatea lui Charlie Kirk, cunoscut activist conservator din SUA şi un aliat apropiat al preşedintelui Donald Trump, împuşcat mortal în 10 septembrie în cursul unui eveniment la o universitate din statul Utah, informează agențiile de știri AFP şi EFE, citate de Agerpres.

Reuniunea de la Pontida a început cu mai multe intervenţii ale celor mai importanţi reprezentanţi ai partidului, lideri regionali şi miniştri, în care s-au lansat mai ales sloganuri împotriva migraţiei şi a Bruxellesului.

În cadrul acestui eveniment, la care au participat mii de tineri militanţi şi sute de aleşi sub sloganul ‘Liberi şi puternici’, a fost adus un omagiu activistului american ultraconservator Charlie Kirk, asasinat săptămâna trecută.

În faţa militanţilor, care purtau tricouri negre cu chipul lui Charlie Kirk sau agitau pancarte cu înscrisuri împotriva migranţilor, s-au perindat zeci de oratori lăudând trezirea „poporului” şi „libertatea”, pe care ei o consideră ameninţată de „stânga” şi de „islamismul radical”.

Printre invitaţi, francezul Jordan Bardella, preşedintele Adunării Naţionale (Rassemblement National /RN), prezentat de Salvini drept „coşmarul lui Macron”.

„Printr-un curios paradox, Italia este în prezent mai stabilă decât Franţa”, pradă instabilităţii politice, a declarat Bardella, exprimându-se în limba italiană. „Când vom guverna, vom restabili securitatea, vom elibera forţa de muncă, ne vom proteja agricultorii, ne vom apăra frontierele şi vom reda poporului cuvântul”, a asigurat el, în timp ce partidul său ameninţă cu o moţiune de cenzură noul guvern al macronistului Sebastien Lecornu.

El a criticat de asemenea UE, devenită „o maşinărie nebună care ne sufocă agricultorii, industriile şi întreprinderile, o maşinărie care ucide creşterea cu impozite şi competitivitatea cu ideologia”.

La Pontida a mai fost prezent şi Flavio Bolsonaro, fiul fostului preşedinte brazilian Jair Bolsonaro condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, care i-a criticat pe judecătorii ce „persecută” dreapta, încercând „să elimine oponenţii, aşa cum o fac Nicolas Maduro în Venezuela şi Daniel Ortega în Nicaragua”.

Potrivit lui, „cu stânga la putere, Brazilia şi-a pierdut suveranitatea, iar China cumpără întreaga ţară, de la minerale la agricultură’, promiţând că „dreapta va lupta pentru a se asigura ca drapelul ţării să nu devină niciodată steagul roşu al comunismului”.

El a cerut Italiei să nu o extrădeze pe deputata braziliană Carla Zambelli, arestată în această ţară, şi a acuzat presa că minte şi „alimentează ura” calificându-i pe exponenţii dreptei radicale drept extremişti. El a afirmat că media poartă „responsabilitatea” pentru atacurile împotriva lui Bolsonaro, Trump şi uciderea lui Kirk.

Într-un mesaj video, liderul partidului de extrema dreaptă spaniol Vox, Santiago Abascal, a promis o „Europă a suveranităţii popoarelor”.

Liderul Ligii şi-a început discursul ţinând un minut de reculegere în memoria lui Charlie Kirk.

Referitor la conflictul din Ucraina, el a reiterat că Italia este împotriva războiului şi că „nu ne vom trimite niciodată fiii să lupte în Ucraina sau Rusia”. „Nu suntem în război cu nimeni. Un NU răsunător unei armate europene şi unei datorii europene”, a spus Salvini.

„Nu vom ceda capriciilor micilor şefi şi semi-liderilor europeni”, a spus liderul Ligii, care l-a criticat de mai multe ori în ultimele săptămâni pe preşedintele francez Emmanuel Macron, precum şi propunerea acestuia privind trimiterea de trupe în Ucraina drept „garanţii de securitate” pentru Kiev în faţa Rusiei.