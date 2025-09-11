Raport îngrijorător: Libertatea presei este la cel mai scăzut nivel din ultimii 50 de ani

Libertatea presei s-a deteriorat considerabil în ultimii cinci ani la nivel mondial şi a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 50 de ani, potrivit unui raport de referinţă privind democraţia publicat joi, transmite News.ro.

„Starea actuală a democraţiei este îngrijorătoare”, a declarat pentru AFP Kevin Casas-Zamora, secretarul general al grupului de reflecţie International Idea cu sediul la Stockholm.

Mai mult de jumătate din ţările lumii (54%) au înregistrat între 2019 şi 2024 o scădere a unuia dintre cei cinci indicatori cheie care definesc o democraţie, potrivit raportului, citat de AFP.

„Cea mai importantă concluzie a raportului nostru este probabil deteriorarea foarte gravă a libertăţii presei în lume”, adaugă Casas-Zamora.

Între 2019 şi 2024, aceasta a înregistrat „cea mai puternică scădere din ultimii 50 de ani”.

„Nu am observat niciodată o deteriorare atât de gravă a unui indicator cheie al sănătăţii democratice”, precizează responsabilul.

Libertatea presei s-a deteriorat în 43 de ţări de pe toate continentele, dintre care 15 în Africa şi 15 în Europa.

„Se creează un amestec toxic, care implică, pe de o parte, intervenţii din partea guvernelor, dintre care unele sunt moştenirea pandemiei”, spune Casas-Zamora.

Pe de altă parte, „există impactul foarte negativ al dezinformării, o parte din aceasta fiind reală, iar o altă parte fiind utilizată ca pretext de către guverne pentru a restricţiona libertatea presei”, adaugă el.

International Idea este îngrijorată, de asemenea, de fenomenul global al concentrării mass-mediei tradiţionale, dar şi de „dispariţia, în multe ţări, a mass-mediei locale, care joacă un rol foarte important în susţinerea dezbaterii democratice”, indică Casas-Zamora.

Afganistan, Burkina Faso şi Birmania, deja clasate prost, înregistrează cele mai mari scăderi în acest capitol.

A patra cea mai mare scădere provine din Coreea de Sud, potrivit raportului, care menţionează „multiplicarea proceselor de calomnie intentate de guvern şi aliaţii săi politici împotriva jurnaliştilor, precum şi percheziţiile la domiciliul jurnaliştilor”.

Raportul nu include primele efecte ale celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, dar „unele dintre lucrurile pe care le-am văzut în timpul alegerilor de la sfârşitul anului trecut şi în primele luni ale anului 2025 sunt destul de îngrijorătoare”, anticipează Casas-Zamora.

„Întrucât ceea ce se întâmplă în Statele Unite tinde să se răspândească la nivel mondial, acest lucru nu prezice nimic bun pentru democraţia din lume”, concluzionează el.