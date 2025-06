Lando Norris va pleca din pole position în cursa Marelui Premiu al Austriei / Primele două linii, ocupate de McLaren și Ferrari / Verstappen a venit pe locul 7

Pilotul McLaren Lando Norris a obținut pole position-ul pentru cursa Marelui Premiu al Austriei, sâmbătă, după ce a stabilit cel mai rapid timp, 1:03.971, cu jumătate de secundă peste urmăritori.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Charles Leclerc (Ferrari) a încheiat al doilea (+0.521), în timp ce Oscar Piastri (McLaren) a terminat pe trei (+0.583). Pe patru a venit Lewis Hamilton (Ferrari), la 0.611 secunde de câștigătorul calificărilor.

Astfel, primele două linii din grilă vor fi ocupate de piloți de la McLaren și Ferrari.

Surpriza calificărilor, Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), va pleca de pe aceeași linie cu Max Verstappen. Brazilianul, care a fost pentru prima dată în acest sezon în Q3, a terminat pe 8, în timp ce campionul en-titre a venit pe poziția a 7-a.

George Russell (Mercedes) a terminat pe 5, iar Liam Lawson (Racing Bulls) a obținut un impresionant loc 6.

Q3 CLASSIFICATION

Lando Norris takes pole by over half a second 🤯#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/THHbbqgE5f

— Formula 1 (@F1) June 28, 2025