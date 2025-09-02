Kelemen Hunor, despre întâlnirea lui Nicușor Dan cu liderii coaliţiei : Am discutat despre administraţia locală şi reduceri de personal. Toată lumea doreşte să ajungem la o soluţie corectă pentru comunităţile locale

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi seară, că toată lumea doreşte o soluţie corectă pentru comunităţile locale, de aceea la întâlnirea cu preşedintele Nicuşor Dan s-a discutat despre reforma administraţiei locale şi despre reducerile de personal. El a precizat că, dacă vor fi tăiate 13.000 de posturi din administraţia locală, se economiseşte 1,4-1,5 miliarde de lei pe an, transmite News.ro.

”Am discutat acel punct din pachetul 2 despre administraţia locală şi reforma administraţiei locale pe de o parte, pe de altă parte, reducerile de personal, deci ceea ce rămâne şi a fost blocat, rămâne blocat încă vreo 10 zile, 2 săptămâni, fiindcă toată lumea doreşte să ajungem la o soluţie. Ţinta este relativ simplă şi clară şi am discutat aceste aspecte, liniştit, fiecare cu toate argumentele şi de aceea şi durat mai mult, fiindcă suntem într-un impas din care sunt convins că am ieşit şi vom găsi acea soluţie care poate fi agreată de toată lumea”, a declarat Kelemen Hunor la Digi24.

Potrivit acestuia, ”problemele sunt relativ simple”.

”Trebuie să spunem că în acest moment România, din păcate, nu are un sistem pus la punct în ceea ce priveşte gestionarea informaţiilor de la nivelul autorităţilor locale. Raportările de la prefecturi nu au o standardizare şi de aceea datele erau diferite”, a mai declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a subliniat că premierul şi Guvernul trebuie să vadă situaţia la zi din administraţia publică.

”Premierul, ministrii, tot timpul trebuie să aibă posibilitatea de a vedea exact situaţia la zi. După care, bineînţeles, trebuie sa vedem cum gestionăm, în aşa fel încât de la localităţile mici până la municipii mari, reşedinţe de judeţ, lucrurile să fie funcţionale, că nu poţi să abandonezi nicio comunitate, nu poţi sa spui că reducem numărul de personal şi după aceea rămâi cu 4, 5, 6 oameni. Deci din acest punct de vedere a fost o discuţie lungă, dar toată lumea doreşte să ajungem la o soluţie corectă pentru comunităţile locale, că despre ei vorbim”, a mai spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a precizat şi cât se economiseşte anual, dacă 13.000 de posturi vor fi reduse din administraţia locală

”Ne întreabă lumea cât vom economisi. Deci, dacă mergem cu 10%, asta înseamnă la nivel naţional 13.000 de posturi efectiv ocupate la nivelul administraţiei locale, înseamna 1,4-1,5 miliarde de lei pe an. Dacă la această sumă adăugăm şi administraţia centrală, probabil că se va dubla suma, dar eu am spus că trebuie să facem şi administraţiile centrale şi administraţia locală aceste restructurări. Plus, sigur, o standardizare. Fiindcă nu avem o standardizări la zi, ultima standardizare s-a făcut acum 15 ani, undeva prin 2010”, a adăugat Kelemen Hunor.