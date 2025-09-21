Jurnalista chineză care a relatat despre COVID-19 a fost condamnată la încă patru ani de închisoare / Comitetul pentru Protecţia Jurnaliştilor a calificat procesului acesteia drept „o persecuţie flagrantă” / China rămâne ţara cu cei mai mulţi jurnalişti închişi din lume

Zhang Zhan, jurnalista chineză care a documentat primele faze ale pandemiei de COVID-19 din oraşul Wuhan, a primit vineri o nouă condamnare de patru ani de închisoare, a anunţat organizaţia Reporteri Fără Frontiere (RSF), transmite agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

În vârstă de 42 de ani, Zhang fusese deja condamnată în decembrie 2020 la patru ani de detenţie pentru acuzaţia de ”provocare de certuri şi tulburarea ordinii publice”, după ce publicase relatări şi videoclipuri din spitale supraaglomerate şi străzi pustii, care contraziceau versiunea oficială a autorităţilor chineze despre amploarea epidemiei.

Potrivit RSF, noua sentinţă a venit după ce Zhang a continuat să vorbească despre abuzurile privind drepturile omului în China, inclusiv pe site-uri din străinătate. Fosta sa avocată, Ren Quanniu, a scris pe reţeaua X că acuzaţiile sunt nefondate şi reprezintă o formă de persecuţie pentru activitatea ei jurnalistică.

Zhang a fost eliberată în mai 2024, dar a fost rearestată după doar trei luni şi plasată în Centrul de Detenţie Pudong din Shanghai.

RSF şi Comitetul pentru Protecţia Jurnaliştilor au cerut eliberarea imediată a jurnalistei, calificând procesul drept ”o persecuţie flagrantă”.

China rămâne ţara cu cei mai mulţi jurnalişti închişi din lume, cu cel puţin 124 de reporteri aflaţi în detenţie, şi se clasează pe locul 178 din 180 în Indexul Libertăţii Presei RSF pe 2025.