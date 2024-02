Joe Biden l-a confundat pe Emmanuel Macron cu François Mitterrand

Joe Biden l-a confundat pe președintele francez Emmanuel Macron cu François Mitterrand, duminică, la un miting politic din Las Vegas, scrie Le Figaro.

„Știți, imediat după ce am fost ales, am mers la ceea ce se numește o reuniune G7, care este o reuniune a tuturor liderilor NATO”, a explicat Biden în timpul unui discurs.

“A fost în sudul Angliei. M-am așezat și am spus: America s-a întors! Iar Mitterrand, din Germania – adică, din Franța, s-a uitat la mine și m-a întrebat: Pentru cât timp te-ai întors? M-am uitat la el și cancelarul german a spus: Ce ați spune, domnule președinte, dacă ați deschide mâine ziarul și London Times ar spune: o mie de oameni au intrat în Camera Comunelor, au dărâmat ușile, doi oameni au fost uciși pentru a împiedica alegerea premierului, ce ați spune?”, a continuat Biden, referindu-se la evenimentele din 6 ianuarie 2021 și la asaltul Capitoliului.

Biden, care confundă cu ușurință numele și este cunoscut pentru lapsusurile sale, dă în mod regulat semne de oboseală. La 81 de ani, el este cel mai în vârstă președinte american în exercițiu. Dacă va câștiga un al doilea mandat, el va avea 87 de ani la sfârșitul celui de-al doilea mandat.

Republicanii îl descriu frecvent pe Biden ca pe un bătrân senil. Vârsta pare să îi îngrijoreze mai puțin când vine vorba de propriul lor favorit, Donald Trump. La 77 de ani, Trump a devenit cel mai bătrân președinte din istoria Americii în 2016, înainte ca recordul său să fie doborât de rivalul său.

Cei doi bărbați au cele mai mari șanse de a se confrunta la următoarele alegeri prezidențiale.

⚡ 🇺🇸 Joe Biden says he recently met with „Mitterand from Germany.”

Mitterand was a French President between 1981 and 1995, and he died in 1996. 😂 pic.twitter.com/9R9OeXRZrx

— Megatron (@Megatron_ron) February 6, 2024