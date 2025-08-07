Jaqueline Cristian, eliminată în puțin peste o oră de Vondrousova în primul tur de la Cincinnati

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian (locul 52 WTA) a fost eliminată, joi seară, de către sportiva cehă Marketa Vondrousova (locul 63 WTA) în primul tur al turneului de 1000 de puncte de la Cincinnati.

Cristian a cedat în fața Vondrousovei într-o oră și 10 minute, în două seturi, scor 3-6, 1-6.

Marketa Vondrousova va juca în următoarea fază a competiției împotriva Arynei Sabalenka, locul unu mondial.

Tot astăzi a jucat și Sorana Cîrstea, care a trecut de Donna Vekic (locul 53 WTA) și va juca cu Magdalena Frech (locul 25 WTA) în următorul tur. De asemenea, Gabriela Ruse (locul 58 WTA) urmează să o întâlnească pe Aoi Ito (locul 110 WTA) în aceeași seară.