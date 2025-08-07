G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Jaqueline Cristian, eliminată în puțin peste o oră de Vondrousova în primul…

Jaqueline Cristian, pe terenul de joc la un turneu contând pentru circuitul WTA.
Jaqueline Cristian / Sursa foto: Manu Fernandez / AP / Profimedia

Jaqueline Cristian, eliminată în puțin peste o oră de Vondrousova în primul tur de la Cincinnati

Sportz7 Aug • 36 vizualizări 0 comentarii

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian (locul 52 WTA) a fost eliminată, joi seară, de către sportiva cehă Marketa Vondrousova (locul 63 WTA) în primul tur al turneului de 1000 de puncte de la Cincinnati.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Cristian a cedat în fața Vondrousovei într-o oră și 10 minute, în două seturi, scor 3-6, 1-6.

Marketa Vondrousova va juca în următoarea fază a competiției împotriva Arynei Sabalenka, locul unu mondial.

Tot astăzi a jucat și Sorana Cîrstea, care a trecut de Donna Vekic (locul 53 WTA) și va juca cu Magdalena Frech (locul 25 WTA) în următorul tur. De asemenea, Gabriela Ruse (locul 58 WTA) urmează să o întâlnească pe Aoi Ito (locul 110 WTA) în aceeași seară.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.