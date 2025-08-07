Sorana Cîrstea, debut de senzație în turneul de la Cincinnati: Românca a eliminat-o pe Donna Vekic, numărul 53 mondial

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (numărul 138 WTA) a debutat cu dreptul, joi, în turneul WTA 1000 de la Cincinnati și a eliminat-o pe croata Donna Vekic (numărul 53 WTA) în primul tur.

Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, a trecut de vicecampioana olimpică Vekic după două ore și 21 de minute, în trei seturi, scor 6-1, 4-6, 6-3.

Este a șaptea întâlnire directă a tricolorei cu Donna Vekic, iar scorul este în favoarea Soranei, 5-2.

În următorul tur, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe sportiva poloneză Magdalena Frech (numărul 25 WTA). Frech a avut un prim tur liber.

Tot astăzi vor juca și alte două românce. Jaqueline Cristian (numărul 52 WTA) se duelează cu Marketa Vondrousova (numărul 63 WTA), în timp ce Gabriela Ruse (numărul 58 WTA) o întâlnește pe Aoi Ito (numărul 110 WTA).