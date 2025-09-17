Japonia nu va recunoaşte, deocamdată, statul palestinian, pentru a-ași menține relațiile cu SUA / Mai multe guverne consideră contraproductivă recunoașterea
Japonia nu va recunoaşte statul palestinian pentru moment, probabil pentru a menţine relaţiile cu Statele Unite şi pentru a evita o înăsprire a atitudinii Israelului, a relatat miercuri ziarul Asahi, citând surse guvernamentale anonime, transmite Reuters, transmite News.ro.
Mai multe guverne, printre care cele din Marea Britanie, Franţa, Canada şi Australia, au declarat că vor recunoaşte statul palestinian la Adunarea Generală a ONU din această lună, sporind presiunea internaţională asupra Israelului în legătură cu acţiunile sale în teritoriu.
Prim-ministrul japonez Shigeru Ishiba va lipsi de la reuniunea din 22 septembrie privind soluţia celor două state între Israel şi palestinieni, care va avea loc în cadrul Adunării Generale a ONU de la New York, a anunţat Asahi.
Statele Unite au îndemnat Japonia să renunţe la recunoaşterea unui stat palestinian prin mai multe canale diplomatice, în timp ce ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a îndemnat cu insistenţă omologul său japonez să îl recunoască, a raportat agenţia de ştiri Kyodo săptămâna trecută.
Japonia a efectuat o ”evaluare cuprinzătoare, inclusiv a momentului şi a modalităţilor adecvate, a problemei recunoaşterii statalităţii palestiniene”, a declarat marţi ministrul de Externe, Takeshi Iwaya, într-o conferinţă de presă.
La reuniunea ONU de vineri, Japonia s-a numărat printre cele 142 de ţări care au votat în favoarea unei declaraţii care prezintă ”paşi concreţi, cu termene precise şi ireversibili” către o soluţie cu două state.
În cadrul Grupului celor Şapte naţiuni, oficialii germani şi italieni au calificat recunoaşterea imediată a Palestinei drept ”contraproductivă”.
