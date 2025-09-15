SUA, Coreea de Sud şi Japonia încep luni exerciţii comune aeriene şi navale, pentru a contracara amenințările crescânde ale Phenianului

Statele Unite, Coreea de Sud şi Japonia au început luni exerciţii comune aeriene şi navale în largul unei insule sud-coreene, acţiune calificată de Coreea de Nord drept o „demonstraţie nesăbuită de forţă”, relatează AP, transmite News.ro.

Exerciţiile Freedom Edge au ca scop consolidarea capacităţilor operaţionale combinate ale ţărilor în domeniul maritim, aerian şi cibernetic şi sunt necesare pentru a contracara ameninţările nucleare şi balistice crescânde ale Coreei de Nord, a declarat Ministerul Apărării din Coreea de Sud.

Comandamentul Indo-Pacific al SUA a declarat că exerciţiul va include mijloace aeriene ale Marinei şi Forţelor Aeriene ale SUA şi va cuprinde exerciţii îmbunătăţite de rachete balistice şi apărare aeriană, evacuări medicale şi antrenamente pentru operaţiuni maritime, ceea ce îl face „cea mai avansată demonstraţie de cooperare trilaterală în domeniul apărării de până acum”.

Exerciţiul militar din sudul insulei Jeju din Coreea de Sud se va desfăşura până vineri.

Puternica soră a liderului nord-coreean Kim Jong Un a condamnat anterior exerciţiile militare în mass-media de stat, afirmând că acestea demonstrează atitudinea conflictuală a ţărilor faţă de Coreea de Nord.

„Demonstraţia nesăbuită de forţă pe care au făcut-o în acţiune reală în vecinătatea DPRK, care este locul nepotrivit, le va aduce inevitabil rezultate negative”, a spus Kim Yo Jong, folosind iniţialele denumirii oficiale a Coreei de Nord, Republica Populară Democrată Coreeană.

Ea a criticat, de asemenea, Statele Unite şi Coreea de Sud pentru recentul exerciţiu militar Iron Mace, care are ca scop explorarea modalităţilor de integrare a capacităţilor nucleare ale Washingtonului şi a celor convenţionale ale Coreei de Sud pentru a consolida descurajarea împotriva ameninţărilor nord-coreene. Armata americană şi cea sud-coreeană nu au confirmat detaliile exerciţiului, care se pare că a coincis cu Freedom Edge.

În trecut, Coreea de Nord a organizat propriile demonstraţii militare sau teste de armament ca răspuns la exerciţiile militare comune ale rivalilor săi.

Guvernul lui Kim Jong Un a respins în repetate rânduri apelurile Seulului şi Washingtonului de a relua negocierile menite să pună capăt programelor sale de înarmare, deoarece acesta continuă să acorde prioritate Rusiei în cadrul unei politici externe care vizează extinderea relaţiilor cu ţările aflate în conflict cu Statele Unite.

De la invadarea Ucrainei de către Rusia, Kim a trimis mii de soldaţi şi transporturi mari de arme, inclusiv artilerie şi rachete balistice, pentru a contribui la alimentarea războiului purtat de Vladimir Putin.

Kim a vizitat şi China la începutul acestei luni şi a împărţit scena centrală cu preşedintele chinez Xi Jinping şi Putin la o paradă militară de amploare, într-un alt demers menit să-i consolideze influenţa diplomatică.