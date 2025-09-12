G4Media.ro
Germania va susţine rezoluţia ONU pentru soluţia cu două state în conflictul…

Germania va susţine rezoluţia ONU pentru soluţia cu două state în conflictul israeliano-palestinian, dar consideră că nu a sosit momentul recunoaşterii statului palestinian

Germania va susţine rezoluţia Organizaţiei Naţiunilor Unite referitoare la soluţia cu două state pentru conflictul israeliano-palestinian, dar nu consideră că a sosit momentul recunoaşterii unui stat palestinian, a declarat joi pentru Reuters un purtător de cuvânt al guvernului, transmite News.ro.

„Germania va susţine o astfel de rezoluţie care descrie pur şi simplu statu-quo-ul în dreptul internaţional”, a spus purtătorul de cuvânt, adăugând că Berlinul „a susţinut întotdeauna o soluţie cu două state şi solicită acest lucru în permanenţă”.

„Cancelarul a menţionat din nou acum două zile că Germania nu consideră că a sosit momentul recunoaşterii statului palestinian”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Soluţia cu două state se referă la ideea că cele două părţi ar putea coexista în pace una lângă cealaltă – un stat palestinian pe teritoriul capturat de Israel în războiul din 1967, cu Fâşia Gaza şi Cisiordania legate printr-un coridor care traversează Israelul.

Marea Britanie, Franţa, Canada, Australia şi Belgia au declarat că vor recunoaşte statul palestinian la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite de la sfârşitul acestei luni, deşi Londra a afirmat că ar putea să se abţină dacă Israelul va lua măsuri pentru a atenua criza umanitară din Gaza şi s-ar angaja într-un proces de pace pe termen lung.

Statele Unite se opun ferm oricărei iniţiative a aliaţilor săi europeni de a recunoaşte independenţa palestiniană.

Săptămâna trecută, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că SUA au comunicat altor ţări că recunoaşterea unui stat palestinian va cauza mai multe probleme.

Cei care consideră recunoaşterea ca fiind un gest în mare parte simbolic subliniază prezenţa neglijabilă pe teren şi influenţa limitată în conflict a unor ţări precum China, India, Rusia şi multe state arabe care au recunoscut independenţa palestiniană de zeci de ani.

