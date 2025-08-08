G4Media.ro
Italia se pregăteşte pentru temperaturi de peste 40 de grade Celsius

Val de căldură - raport schimbări climatice Copernicus 2024
Val de căldură – încălzire globală, București, România. București, România. 22 iulie 2024: Oamenii se plimbă prin stropii fini ai unei fântâni arteziene într-o zi foarte călduroasă / Sursa: Dreamstime.com

Italia se confruntă cu un nou val de căldură, temperaturile din mai multe oraşe putând atinge şi chiar depăşi 40 de grade Celsius în următoarele zile, transmite agenţia de știri DPA, citată de Agerpres.

Meteorologii anticipează temperaturi de 40 de grade Celsius la Florenţa, sâmbătă, în timp ce în oraşul alpin Bolzano ar putea fi înregistrate 38 de grade Celsius.

La Roma sunt prognozate 36 de grade Celsius, iar la Napoli 35 de grade Celsius, regiunile Toscana, Emilia-Romagna şi zona metropolitană a capitalei fiind deosebit de afectate de căldură.

Valul de caniculă ar urma să dureze cel puţin o săptămână, până după sărbătoarea legală Adormirea Maicii Domnului, la 15 august. Această sărbătoare marchează în mod tradiţional punctul culminant al verii în Italia. Cu excepţia destinaţiilor turistice, multe magazine şi restaurante vor fi închise.

Autorităţile au emis avertizări de caniculă pentru mai multe oraşe şi au sfătuit populaţia, în special persoanele în vârstă şi cele cu probleme de sănătate, să evite pe cât posibil efortul fizic.

Multe staţiuni estivale se plâng că turiştii cheltuiesc mai puţin în acest an, numeroase şezlonguri de pe plaje rămânând goale. Asociaţiile pentru protecţia consumatorilor pun această situaţie pe seama costurilor ridicate.

