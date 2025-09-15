G4Media.ro
sursa foto: Unsplash/ Taylor Brandon

Israelul îşi menţine planurile de participare la Eurovision 2026, deşi mai multe ţări au ameninţat cu boicotul

Israelul îşi menţine intenţia de a participa la concursul muzical Eurovision 2026, chiar dacă mai multe ţări au ameninţat cu boicotul, informează luni DPA, transmite Agerpres.

„Nu există niciun motiv pentru care Israelul să nu continue să fie o parte importantă a acestui eveniment cultural, care nu poate deveni politic”, a declarat Golan Yochpaz, directorul general al radiodifuzorului public israelian Kan, după cum au relatat luni mai multe instituţii media israeliene.

Aceasta este prima reacţie la anunţurile venite din partea unor ţări care au indicat că nu vor lua parte la Eurovision 2026, dacă Israelul va participa.

Televiziunile publice din Irlanda şi Ţările de Jos au ameninţat recent cu un boicot în cazul participării Israelului. Acestea au indicat totodată că vor participa, dacă UER decide să nu permită participarea Israelului. Slovenia a lăsat la rândul său să se înţeleagă că nu va participa la Eurovision, dacă Israelul va concura.

Belgia va decide în decembrie

Şi alte ţări participante la Eurovision privesc critic participarea Israelului, printre acestea numărându-se Spania şi Belgia.

În Belgia, două posturi publice transmit concursul. RTBF, postul francofon responsabil cu desemnarea candidatului, a informat DPA că pregătirile continuă. O decizie finală va fi luată în decembrie, după adunarea generală a Uniunii Europene de Radio şi Televiziune (EBU), organizatoarea Eurovisionului şi responsabila cu admiterea ţărilor.

Postul public flamand VRT a declarat: „VRT împărtăşeşte şi susţine poziţia ţărilor care se retrag din concursul Eurovision.” Postul a adăugat că aşteaptă un semnal clar din partea organizatorului şi, în caz contrar, îşi rezervă dreptul de a nu mai transmite concursul în viitor.

