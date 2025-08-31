Israelul ar urma să sisteze paraşutarea de provizii înainte de ofensiva din Gaza City, în timp ce familiile ostaticilor îl atacă pe Netanyahu

Israelul ar urma să sisteze paraşutarea de provizii în Gaza City şi să reducă intrarea de camioane cu ajutoare umanitare înainte de o ofensivă majoră, a declarat o sursă pentru CNN, după ce Crucea Roşie a avertizat că planurile israeliene pentru o evacuare în masă sunt ”imposibile”, transmite News.ro.

Armata israeliană se pregăteşte de cucerirea completă a celui mai mare oraş din Gaza după aproape doi ani de război, în ciuda opoziţiei crescânde de acasă şi avertizărilor conform cărora această campanie va avea consecinţe dezastruoase şi de nesuportat pentru palestinienii din regiunea asediată.

La Tel Aviv, mulţimi de protestatari au cerut ca Guvernul să caute o încetare a focului mai degrabă decât să escaladeze ofensiva. Familiile ostaticilor ţinuţi în Gaza au criticat Guvernul israelian pentru că nu a luat în considerare cea mai recentă propunere de încetare a focului, pe care Hamas a acceptat-o în urmă cu aproape două săptămâni.

În ultimele zile, armata israeliană a desfăşurat bombardamente intense şi atacuri terestre în Gaza City, întrerupând servicii vitale şi lăsând sute de mii de oameni înghesuiţi în zona tot mai mică.

Cel puţin 47 de persoane au fost ucise în Gaza City sâmbătă, potrivit cifrelor de la spitalele din Gaza.

Un atac israelian asupra străzii Al-Nasr din vestul oraşului a ucis cel puţin 15 palestinieni, între care şase copii, afirmă oficialii locali din Sănătate.

Filmările CNN din curtea unui spital înfăţişează un rând de copii morţi acoperiţi cu pături înflorate. Rudele lor plâng lângă trupurile lor mici şi neînsufleţite, inclusiv al unui copil mic într-o salopetă gri cu dinozauri.

CNN a cerut un punct de vedere armatei israeliene.

Un alt atac israelian asupra unei clădiri în care sunt adăpostiţi palestinieni strămutaţi în cartierul Al-Rimal din Gaza City a ucis cel puţin şapte oameni, a declarat sâmbătă Apărarea Civilă din Gaza.

Imaginile arată, după atac, numeroşi copii rătăcind ameţiti, acoperiţi de sânge şi praf. O persoană zace pe stradă, cu capul spart din care curge sânge, în timp ce un băiat este luat cu o targă improvizată.

Armata israeliană a declarat pentru CNN că atacul a vizat ”un terorist-cheie al Hamas” şi a susţinut că au fost folosite numeroase tehnici pentru a reduce afectarea populaţiei.

Vineri, armata a declarat Gaza City ”zonă periculoasă de luptă” înainte de atacul planificat, despre care premierul Benjamin Netanyahu afirmă că va viza ceea ce el numeşte una dintre ”fortăreţele rămase” ale Hamas.

Săptămâna aceasta, drone israeliene au survolat zone din jurul oraşului aruncând fluturaşi, potrivit locuitorilor din Gaza, prin care oamenilor li se cerea să se evacueze la sud de Wadi Gaza, care împarte Fâşia.

Însă Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (ICRC) a denunţat gestul.

”Este imposibil ca o evacuare în masă a Gaza City să poată fi făcută într-un mod sigur şi demn în condiţiile actuale”, a afirmat preşedintele ICRC Mirjana Spoljaric, avertizând că palestinienii înfometaţi, răniţi sau invalizi nu se pot mişca.

”O astfel de evacuare ar duce la o mişcare masivă a populaţiei pe care nicio zonă din Fâşia Gaza nu o poate absorbi, dată fiind distrugerea extinsă a infrastructurii civile şi lipsa extremă de hrană, apă, adăpost şi îngrijiri medicale”, a adăugat Spoljaric.

”Sabotaj al acordului privind ostaticii”

Hamas a acceptat, în urmă cu două săptămâni, o propunere pentru o încetare a focului de 60 de zile, dar Netanyahu a refuzat să o ia în considerare. Propunerea viza o încetare a focului de 60 de zile şi eliberarea a zece dintre ostaticii aflaţi în viaţă, precum şi a 18 ostatici decedaţi. În schimb, Israelul ar fi urmat să elibereze un număr de prizonieri palestinieni.

Potrivit unei surse familiarizate cu planul, cabinetul de securitate nu va discuta propunerea la reuniunea de duminică. Ea nu a fost discutată nici la reuniunea de săptămâna trecută.

”Dacă arată ca un sabotaj, sună ca un sabotaj, este probabil un sabotaj intenţionat al acordului privind ostaticii”, a afirmat Forumul Familiilor Ostaticilor şi celor Dispăruţi.

Mama unui ostatic a avertizat că dacă Netanyahu decide să cucerească Gaza City şi ignoră actuala propunere de încetare a focului, el va ”vărsa sângele cetăţenilor israelieni”.

În ultimele 24 de ore, alte zece persoane au murit de foame şi malnutriţie în Gaza, ridicând totalul la cel puţin 332 de palestinieni din 7 octombrie 2023, a anunţat Ministerul Sănătăţii, sâmbătă. Dintre cei care au murit, 124 erau copii.

Atacurile israeliene în Gaza vin după atacurile din 7 octombrie 2023 ale Hamas şi au dus la moartea a 63.371 de palestinieni şi rănirea altor 159.835 de persoane, potrivit Ministerului Sănătăţii din enclavă.