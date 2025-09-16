Investiţiile în noi proiecte vizând combustibilii fosili ar putea fi necesare, sub presiunea administrației Trump, estimează Agenţia Internaţională pentru Energie

Investiţiile în noi proiecte petroliere şi gaziere s-ar putea dovedi indispensabile, a anunţat Agenţia Internaţională pentru Energie (IEA), în contextul în care administraţia Donald Trump exercită presiuni pentru adoptarea unor previziuni mai puţin nefavorabile cu privire la combustibilii fosili, informează AFP.

Într-un raport bazat pe analiza datelor provenite de la 15.000 de zăcăminte de hidrocarburi, agenţia cu sediul la Paris a constatat că scăderile de producţie ale actualelor câmpuri petrolifere şi gazifere, ca urmare a epuizării naturale a rezervelor, s-au accelerat, cu implicaţii pentru pieţe şi securitatea energetică.

Aproximativ 90% din investiţiile actuale sunt utilizate pentru compensarea pierderilor de producţie ale zăcămintele existente, a declarat directorul executiv al IEA, Fatih Birol, însă analiştii avertizează că aceste investiţii nu sunt suficiente.

„Acest lucru lasă un gol mare care ar trebui umplut de noi proiecte convenţionale de petrol şi gaze pentru a menţine producţia la nivelurile actuale”, a subliniat IEA, deşi „cantităţile necesare ar putea fi reduse dacă cererea de petrol şi gaze ar scădea”.

Această prognoză este remarcabilă pentru o agenţie al cărei şef, în urmă cu doi ani, a anunţat că se aşteaptă ca vârful cererii de combustibili fosili să fie atins în decursul unui deceniu, în contradicţie cu previziunile industriei de petrol şi gaze.

De mai multe luni, IEA s-a confruntat cu critici acerbe din partea administraţiei Trump, care promovează o politică pro-petrol şi împotriva energiilor regenerabile.

„Vom face unul din două lucruri: vom reforma modul în care operează IEA sau ne vom retrage”, a declarat secretarul american pentru Energie, Chris Wright, într-un interviu acordat în iulie agenţiei Bloomberg, exprimându-şi preferinţa pentru reformarea IEA.

În raportul său de marţi, IEA estimează că investiţiile în operaţiunile de petrol şi gaze ar urma să ajungă la aproximativ 570 de miliarde de dolari în 2025, „implicând o mică creştere a producţiei dacă această tendinţă persistă”. Cu toate acestea, „o scădere relativ mică a investiţiilor (…) poate însemna diferenţa dintre creşterea ofertei (…) şi o producţie stabilă”, subliniază raportul.

„Dezbaterea privind viitorul petrolului şi gazelor tinde să se concentreze pe perspectivele cererii, acordându-se mult mai puţină atenţie factorilor care ţin de ofertă”, a declarat Christophe McGlade, şeful diviziei de aprovizionare cu energie din cadrul IEA.

Agenţia Internaţională a Energiei este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 de state. Agenţia a fost înfiinţată ca răspuns la primul şoc petrolier din 1973 – 1974, pentru a coordona eliberarea de petrol din stocurile de rezervă.