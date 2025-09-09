Investigație Context: Boții AI de TikTok umflă dezinformările rusești pentru alegerile din Republica Moldova. Cum am descoperit 100 de conturi și 2.000 de clipuri toxice

TikTok-ul din Republica Moldova este inundat de clipuri menite să convingă utilizatorii că religia ortodoxă este atacată de Uniunea Europeană, că alegerile vor fi anulate și că, în general, statul e împotriva cetățenilor. Context.ro a descoperit peste 100 de conturi de TikTok care au publicat 2.000 de clipuri care împing în algoritmi propaganda rusească. O noutate este că zeci de conturi publică aproape exclusiv conținut produs cu ajutorul Inteligenței Artificiale. O analiză arată că Federația Rusă are o rețea, denumită Matryoshka, care se ocupă în mod special cu producția de content video AI.

„Cincisprezece ani pentru un vot vândut. Asta promite Maia Sandu celor care își vând dreptul democratic. Dar când țările europene își bagă nasul în alegerile noastre, e normal că doar vrem aderare? Nu. Când ambasadorii trag sforile politice, e parteneriat. Dar când poporul ridică întrebări, e dezinformare”, spune o voce sintetică ce împrăștie una dintre dezinformările favorite ale Rusiei, care susține că țările UE manipulează alegerile din Republica Moldova. Contul, ca alte zeci pe care le-am identificat, publică doar clipuri video generate cu AI.

Într-un alt video generat cu AI, suntem anunțați că „Germania a revenit în Moldova” și că vor desfășura trupe militare.

Într-un alt clip de pe un cont care publică clipuri AI, Ștefan cel Mare ucide cu o sabie o pasăre care, în loc de cap, are fața Maiei Sandu și care repetă: „LGBT, Europa”. Iar la final apare mesajul „Ștefan a luptat pentru altceva”. Ștefan cel Mare e utilizat des în clipurile de dezinformare, cum e folosit și narativul că Uniunea Europeană infestează Moldova cu LGBT.

Am identificat o bulă de propagandă rusească și dezinformare cu 128 de conturi, care au fost activate acum, în campanie, și care publică pe TikTok aproape în exclusivitate clipuri generate cu AI.

Context.ro a dezvoltat un soft cu care analizăm operațiunile de manipulare pe TikTok și cu care am reușit să analizăm până în prezent peste jumătate de milion de clipuri video. Pentru alegerile din Republica Moldova am pus la punct un sistem similar cu funcția de discovery de la Spotify. Vezi un clip sau o serie de clipuri care încearcă să te convingă că Uniunea Europeană distruge economia Moldovei și aduce sărăcie, îl introduci în sistem, adaugi câțiva parametri și softul caută alte postări și conturi care împing același conținut toxic.

