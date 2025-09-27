Inundațiile din Suceava au scos la suprafață aproximativ o sută de elemente de muniţie din Primul Război Mondial / Au fost neutralizate de către pirotehnişti

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Aproximativ o sută de elemente de muniţie – proiectile explozive şi bombe de aruncător datând din Primul Război Mondial – care au fost aduse la suprafaţă de viiturile de luna trecută, în albia pârâului Neagra, pe raza oraşului sucevean Broşteni, au fost asanate de către pirotehnişti, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Grupa Pirotehnică a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” Suceava a desfăşurat, în perioada 23 – 27 septembrie, o amplă misiune de asanare a muniţiei de război descoperite recent în albia pârâului Neagra, pe raza oraşului Broşteni. Operaţiunea s-a încheiat cu distrugerea controlată a elementelor ridicate, desfăşurată în condiţii de maximă siguranţă, fără a fi pusă în pericol viaţa oamenilor, bunurile sau mediul înconjurător”, anunţă, sâmbătă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Suceava.

Viiturile care au măturat oraşul Broşteni au scos la suprafaţă 91 de proiectile explozive de calibrul 150 mm, un proiectil exploziv de calibrul 100 mm şi 5 bombe de aruncător de calibrul 91,5 mm, muniţie care provine, cel mai probabil, din perioada Primului Război Mondial.

La distrugerea prin explozie controlată a muniţiei au participat, alături de pirotehniştii de la ISU Suceava, şi specialişti din cadrul Unităţii Speciale de Intervenţii în Situaţii de Urgenţă (USISU) Ciolpani, iar zona în care aceasta a fost detonată a fost asigurată de echipaje de poliţişti şi jandarmi, care au asigurat paza perimetrului.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava reaminteşte populaţiei că elementele de muniţie, indiferent de vechime sau stare, reprezintă un pericol real, putând provoca explozii în orice moment. În astfel de situaţii, oamenii nu trebuie să atingă, să lovească, să mişte sau să încerce demontarea acestor obiecte şi, mai ales, nu trebuie să permită copiilor să se joace cu ele. De asemenea, este interzisă ridicarea, transportul ori depozitarea lor în locuinţe sau în alte spaţii.