Ilie Bolojan, vizită neanunțată la Broșteni

Sursa foto televiziunea Intermedia

Ilie Bolojan, vizită neanunțată la Broșteni

22 Aug

Pe parcursul vizitei, premierul a fost însoțit de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, și de prefectul județului, Traian Andronachi, scrie televiziunea Intermedia.

Imaginile sunt surprinse vineri, 22 august, în timpul primei vizite a premierului Ilie Bolojan în orașul Broșteni, afectat de inundațiile de la sfârșitul lunii iulie.

 

