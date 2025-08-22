Ilie Bolojan, vizită neanunțată la Broșteni
Pe parcursul vizitei, premierul a fost însoțit de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, și de prefectul județului, Traian Andronachi, scrie televiziunea Intermedia.
Imaginile sunt surprinse vineri, 22 august, în timpul primei vizite a premierului Ilie Bolojan în orașul Broșteni, afectat de inundațiile de la sfârșitul lunii iulie.
