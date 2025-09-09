G4Media.ro
Institutul pentru Studiul Războiului: Rusia nu poate menţine ritmul de producţie a…

xi jinping vladimir putin
sursa foto: Russian Presidential Office / UPI / Profimedia

Institutul pentru Studiul Războiului: Rusia nu poate menţine ritmul de producţie a dronelor Shahed fără componente chinezeşti

9 Sep

Rusia continuă să crească producţia de drone cu rază lungă de acţiune, în parte datorită sprijinului din partea Republicii Populare Chineze. Potrivit Ukrinform, acest lucru este menţionat într-un raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), transmite News.ro.

Experţii notează că Rusia şi-a crescut semnificativ producţia internă de drone de tip Shahed, inclusiv dronele Geran, Harpy şi Gerbera.

Rusia produce în principal drone de tip Shahed în zona economică specială Alabuga din Republica Tatarstan şi a deschis recent o nouă linie de producţie pentru drone Shahed la Uzina Electromecanică Izhevsk, unde ţara produce deja drone Harpy (analogii Shahed cu componente chinezeşti).

Raportul menţionează că Rusia a făcut recent investiţii semnificative în dezvoltarea fabricii de drone din Alabuga, sprijinind infrastructura fabricii şi angajând femei, copii şi străini pentru a lucra în întreprindere.

„Rusia se bazează din ce în ce mai mult pe China pentru furnizarea de componente pentru drone şi, fără aceste componente, nu va putea menţine ritmul şi volumul de producţie a dronelor de tip Shahed”, consideră analiştii ISW.

Institutul a atras atenţia şi asupra unei investigaţii recente efectuate de organizaţia ucraineană Frontelligence Insight, care a arătat că numai Alabuga depinde de China pentru cel puţin 41 de componente necesare producţiei dronelor sale de atac cu rază lungă de acţiune, inclusiv motoare, componente electronice şi mecanice.

