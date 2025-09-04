India vrea să investească 125 de miliarde de dolari pentru a construi 17.000 de kilometri de drum de mare viteză

India intenţionează să îşi multiplice de cinci ori reţeaua de drumuri de mare viteză în mai puţin de un deceniu, urmând să investească 11.000 de miliarde rupii (125 de miliarde de dolari) pentru a moderniza infrastructura şi a reduce costurile logistice, au declarat pentru agenția de știri Bloomberg mai multe surse din apropierea acestui dosar, citată de Agerpres.

Ţara asiatică va construi 17.000 de kilometri de drumuri cu acces controlat, care vor permite automobiliştilor să călătorească cu viteze de până la 120 de kilometri pe oră, oferind conexiuni mai rapide şi mai eficiente decât autostrăzile convenţionale, au dezvăluit sursele care au dorit să îşi păstreze anonimatul.

Aproximativ 40% din reţeaua propusă este deja în fază de construcţie şi ar urma să fie finalizată până în 2030, în timp ce lucrările la restul coridoarelor ar urma să înceapă în 2028 şi să fie finalizate până în 2033, au spus sursele.

Planurile Indiei copiază eforturile altor mari economii de a-şi îmbunătăţi infrastructura de transport şi a reduce costurile logistice. Începând din anii 1990 China a construit peste 180.000 de kilometri de drumuri expres, în timp ce SUA întreţin peste 75.000 de kilometri de autostrăzi interstatale.

În luna martie a acestui an, reţeaua naţională de autostrăzi din India acoperea o suprafaţă de 146.000 de kilometri, însă doar aproximativ 4.500 de kilometri îndeplinesc standardele pentru viteze mari, au dezvăluit sursele.

Deşi planul Indiei în domeniul drumurilor expres este unul relativ mic, el se evidenţiază totuşi prin orizontul de timp ambiţios şi dependenţa de un model hibrid de finanţare pentru atragerea de capital privat. Potrivit surselor, proiectele care ar urma să ofere un randament de peste 15% vor fi construite pe baza unui sistem de tip BOT(construire-operare-transfer), care permite firmelor private să îşi recupereze costurile prin taxe. Proiectele pentru care se preconizează un randament mai mic vor fi derulate pe baza unui model hibrid, conform căruia Guvernul acoperă 40% din costurile de construcţie în avans.

În paralel, reţeaua de autostrăzi din India trece printr-un proces de modernizare derulat de Autoritatea naţională pentru autostrăzi, care în exerciţiul fiscal care s-a încheiat la 31 martie 2025 a cheltuit o sumă record de 2.500 miliarde rupi pentru lucrări de construcţii, în creştere cu 21% faţă de exerciţiul fiscal anterior. Pentru anul fiscal care se va termina la finele lunii martie 2026, Guvernul de la New Delhi a majorat alocarea bugetară pentru drumuri şi autostrăzi, până la 2.900 miliarde rupii.

Firma de consultanţă Deloitte estimează că India ar putea atrage investiţii în infrastructură de ordinul sutelor de miliarde de dolari în următorii trei ani, graţie sprijinului politic, creşterii cererii şi amplorii proiectelor planificate.