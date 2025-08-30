Incendiul din localitatea Amara a fost stins / Erupţia nu mai este vizibilă la gura puţului
Erupţia nu mai este vizibilă la gura puţului săpăt în orașul Amara, iar incendiul a fost stins. Echipajele de intervenție vor rămâne în zonă. ”Erupţia nu mai este vizibilă la gura puţului. În urma măsurătorilor efectuate de către echipajul CBRN, nu au fost identificate substanţe toxice care ar putea pune în pericol atat forţele de intervenţie, cât si populaţia”, a transmis ISU sâmbătă dimineața.
Pompierii rămân în continuare în dispozitiv pentru supravegherea zonei.
O explozie s-a produs, vineri seară, la Amara, în locul în care o pungă cu gaze formată în subteran a fost atinsă în timp ce se executau lucrări de foraj pentru amenajarea unei fântâni.
Pentru că zona este izolată, nu au fost raportate victime.
Nu se cunosc, deocamdată, cauzele deflagraţiei, dar incendiul s-a manifestat cu flacără de mari dimensiuni.
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a precizat că au fost evacuate 270 de persoane, fiind găsite spaţii pentru ca acestea să fie cazate.
