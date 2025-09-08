Incendiu la locomotiva unui tren de călători pe ruta Suceava-Botoşani / Cele 12 persoane aflate în garnitură au reuşit să iasă la timp

Un incendiu a izbucnit, luni seară, la locomotiva unui tren de călători care circula pe ruta Suceava-Botoşani şi care se afla în zona localităţii Leorda, judeţul Botoşani. Cei 11 pasageri şi angajatul CFR aflaţi în tren au reuşit să iasă la timp, fiind transportaţi ulterior cu un microbuz al ISU până în Gara Botoşani. Pompierii au stins incendiul şi au stabilit că acesta ar fi fost cauzat de o defecţiune la sistemul de frânare, transmite News.ro.

”Un incendiu a izbucnit, în această seară, la locomotiva unui tren de călători care circula pe ruta Suceava – Botoşani, în zona localităţii Leorda. La faţa locului au intervenit pompierii din cadrul Detaşamentului Botoşani, cu două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD, sprijiniţi ulterior de un microbuz. Flăcările se manifestau la partea inferioară a locomotivei, însă cei 12 ocupanţi ai trenului (11 pasageri şi un angajat CFR) au reuşit să iasă la timp”, a transmis ISU Botoşani.

Pompierii au lichidat incendiul înainte ca acesta să se extindă la întreaga locomotivă.

Pasagerii au fost transportaţi în siguranţă la Gara Botoşani, cu microbuzul Detaşamentului de Pompieri Botoşani. Aceştia nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

”Cel mai probabil, o defecţiune la sistemul de frânare ar fi cauzat incendiul”, a arătat sursa citată.