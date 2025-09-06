Incendiu cu degajări mari de fum, în apropiere de Ploieşti. Focul s-a extins pe 80 de hectare
Un incendiu de vegetaţie uscată izbucnit sâmbătă după amiază pe un teren situat în apropiere de Ploieşti s-a extins pe o suprafaţă de 80 de hectare, focul cuprinzând vegetaţie uscată, mărăciniş, dar şi deşeuri din plastic. Pompierii acţionează de câteva ore pentru stingerea flăcărilor, transmite News.ro.
Incendiul a izbucnit în zona localităţilor Brazi şi Berceni, situate în apropiere de municipiul Ploieşti.
Focul s-a extins pe o suprafaţă de 80 de hectare, cuprinzând vegetaţie uscată, mărăciniş şi deşeuri din plastic.
Din cauza acestor deşeuri, incendiul se manifestă cu degajări masive de fum. Douăzeci de pompieri prahoveni acţionează de mai multe ore pentru stingerea flăcărilor.
Concomitent cu incendiul de lângă Ploieşti, pompierii prahoveni au intervenit, sâmbătă după amiază, pentru stingerea altor şase incendii de vegetaţie la Băicoi, Băneşti, Păuleşti, Urlaţi, Brazii de Jos şi Iordăcheanu.
