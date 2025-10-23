Înalta Curte a declarat admisibilă în principiu cererea lui Remus Truică de revizuire a deciziei de condamnare la 7 ani de detenţie în dosarul Ferma Băneasa

Instanța supremă a decis să admită cererea de revizuire, declarată inițial inadmisibilă de Curtea de Apel București, formulată de Remus Truică, întrucât ar fi identificat „fapte și împrejurări noi, care nu au fost cunoscute sau analizate de instanțele anterioare, elemente care pot schimba perspectiva asupra cauzei”.

„În dosarul 31/64/2025 privind pe Remus Truică, în calitatea de revizuent, prin decizia pronunțată astăzi, completul de judecată a schimbat soluția de inadmisibilitate a revizuirii pronunțată de instanța de fond.

În cauza sus-menționată, Instanța supremă a fost învestită cu apelul împotriva hotărârii pronunțată de Curtea de apel Ploiești prin care fusese respinsă cererea de revizuire, ca inadmisibilă. Cererea a fost întemeiată pe cazul de revizuire de la art. 453 alin. (1) lit. a) ”s-au descoperit fapte sau împrejurări care nu au fost cunoscute la soluționarea cauzei și care dovedesc netemeinicia hotărârii pronunțate în cauză”.

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție de a admite în principiu cererea de revizuire are la bază identificarea unor fapte și împrejurări noi, care nu au fost cunoscute sau analizate de instanțele anterioare, elemente care pot schimba perspectiva asupra cauzei, oferind posibilitatea de a reevalua probele și circumstanțele în care a fost pronunțată condamnarea.

Menționăm că această procedură nu echivalează cu soluționarea definitivă a cauzei”, se arată într-un comunicat de presă al instanței supreme.

Context

Pe 17 decembrie 2020, un complet de la Înalta Curte l-a condamnat pe Remus Truică la 7 ani de detenţie în dosarul Ferma Băneasa.

Aşa zisul prinţ Paul al României a fost condamnat la 3 ani şi 4 luni, dar a fugit în Franţa, iar acum statul român se luptă să îl aducă în ţară. Atât Franţa, cât şi Malta au refuzat extrădarea sa.

Instanţa i-a condamnat şi pe adevăraţii beneficiari ai acestei afaceri: miliardarul israelian Benyamin Steinmetz şi consultantul politic Tal Silberstein au primit câte 5 ani de detenţie. Mandatul european de arestare nu a fost executat însă de Elveţia, Grecia şi Cipru în cazul lui Steinmetz.

Instanţa a anulat retrocedarea terenurilor fostei Ferme regale de la Băneasa şi a pădurii Fundu Sacului din Snagov, evaluate la 145 de milioane de euro, şi care ajunseseră la o firmă a lui Steinmetz. Instituţiile care trebuie să se asigure că sentinţa a fost executată sunt Ministerul FInanţelor prin ANAF şi Romsilva.