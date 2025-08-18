Hotelierii de la Marea Neagră pun alarme în prosoape și lenjerii ca să nu mai fie furate / ”Din cele 300 de prosoape care le-am pus la piscină am rămas cu doar circa 100”

Pe litoralul Mării Negre, administratorii hotelurilor au început să monteze alarme pe lenjerii, în speranța că turiștii vor pleca doar cu amintiri – nu și cu obiectele din cameră, anunță Știrile ProTV.

În fiecare sezon, sute de prosoape dispar din camere sau de la piscină. Hotelierii povestesc cum, uneori, oamenii iau și veiozele, scrumierele sau chiar bateriile din telecomenzi. În unele cazuri, pierderile ajung și la 100.000 de lei doar din textile.

Soluția găsită de unii dintre ei? Etichete electronice cusute în prosoape și lenjerii. Când sunt luate din cameră, sistemul declanșează o alarmă.

Dar, dincolo de tehnologie, hotelierii spun că au nevoie de ceva ce nu se poate cumpăra: bun simț din partea oaspeților.

„La noi pe hotel cea mai mare pierdere este pe prosoape, investiția anul ăsta a fost de 100.000 de lei în lenjerie și prosoape”, spune Oana Olteanu, managerul unui hotel.

Pentru a-i descuraja pe „colecționari”, unele hoteluri montează etichete electronice pe textile.

În cazul în care turiștii vor să plece acasă cu prosopul, ca suvenir, la ieșirea din hotel aceștia vor fi depistați, iar în recepție va suna o alarmă.

„Reușim să monitorizăm pierderile. Ne-am inspirat și noi din spațiile externe”, explică Liliana Cornea, managerul unui hotel.

Dar nici tehnologia nu oprește totul. În unele hoteluri, turiștii distrug sistemele de igienă – precum dozatoarele de săpun și șampon, în încercarea de a le goli.

„Încercându-le să le golească, abuzându-le pur și simplu, le dărâmă, le strică, le sparg. Consumul este foarte mare, noi credeam că dacă vom pune aceste dispenser vom avea un consum mai mic”, explică Florentina Focșăneanu, angajata unui hotel din Constanța.

Hotelierii atrag atenția că aceste comportamente nu le afectează doar bugetul, ci și calitatea serviciilor. În prezent, nu există un cadru legal clar care să permită recuperarea daunelor.

„După o vară ajungem la câteva zeci de mii de lei, de pildă anul trecut din cele 300 de prosoape care le-am pus la piscină am rămas cu doar circa 100”, spune Iuliana Tenie, managerul unui hotel de aici.

În fața acestor situații, unii turiști spun că n-ar face niciodată așa ceva. Alții recunosc sec fapta. Hotelierii nu pot verifica bagajele turiștilor la plecare, iar pagubele intră anual la capitolul „pierderi inevitabile”.