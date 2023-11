Hamas a pierdut controlul asupra nordului Fâșiei Gaza, susține purtătorul de cuvânt al armatei israeliene

Hamas a pierdut controlul asupra nordului Fâșiei Gaza, a declarat sâmbătă seară purtătorul de cuvânt al IDF, R.-Adm. Daniel Hagari, într-o declarație citată de The Jerusalem Post.

„Hamas comite o crimă de război prin utilizarea spitalelor și a răspândit mesaje false potrivit cărora atacăm spitalele Shifa”, a adăugat Hagari. „Acest lucru este fals, noi luptăm doar împotriva teroriștilor din apropierea spitalului”.

Forțele israeliene nu trag asupra spitalului Al Shifa din orașul Gaza, dar în jurul acestuia au loc ciocniri cu militanții Hamas, a declarat sâmbătă un oficial al apărării, adăugând că oamenii de acolo pot în continuare să părăsească spitalul în siguranță, transmite Jerusalem Post.

Partea de est a spitalului a fost deschisă pentru oricine dorește să evacueze în siguranță, a declarat colonelul Moshe Tetro de la COGAT, o agenție a Ministerului israelian al Apărării care asigură legătura cu palestinienii în ceea ce privește afacerile civile, într-un mesaj video în limba arabă.

Palestinienii spun că trupele israeliene puteau fi văzute sâmbătă în vecinătatea spitalului Al-Shifa, cel mai mare din Gaza, acolo unde Israelul spune că se află principalul centru de comandă al Hamas, localizat sub spital, relatează The Times of Israel.

Mii de civili s-au adăpostit în complexul Al-Shifa în ultimele săptămâni, dar mulţi au fugit vineri, pe măsură ce trupele israeliene s-au apropiat şi Israelul a extins accesul la rutele sigure de evacuare spre sud.