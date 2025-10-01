Guvernul va aproba în şedinţă extraordinară prima rectificare a bugetului de stat pe anul 2025

Guvernul va aproba miercuri după-amiază, într-o şedinţă extraordinară, prin ordonanţă de urgenţă, prima rectificare a bugetului de stat pe anul 2025, transmite Agerpres.

Va fi adoptat şi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025.

În nota de fundamentare a proiectului de act normativ se precizează că, prin promovarea rectificării bugetului de stat pe anul 2025, se pot rezolva, în principal, următoarele probleme:

– alocarea de fonduri suplimentare pentru asigurarea, cu prioritate, a cheltuielilor obligatorii;

– asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;

-asigurarea fondurilor pentru plata drepturilor salariale;

– corelarea planificării bugetare cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici şi cu execuţia bugetară pe primele opt luni ale anului;

– asigurarea continuităţii în acordarea materialelor şi prestărilor de servicii cu caracter medical, plata diferenţelor salariale pentru personalul încadrat în unităţile sanitare publice şi pentru acordarea şi decontarea concediilor medicale şi a indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate;

– asigurarea fondurilor necesare finanţării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru şcoli al României pentru perioada septembrie-decembrie a anului şcolar 2025-2026;

– asigurarea fondurilor necesare finanţării gratuităţii acordate elevilor prevăzuţi la articolul 83 alineat (1) din Legea învăţământului preuniversitar nr.198/2023, cu modificările şi completările ulterioare, la transportul public local şi metropolitan rutier, potrivit prevederilor articolul 83 alineat (2) litera a) din acelaşi act normativ;

– asigurarea fondurilor necesare pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav;

– alocarea de fonduri pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Anghel Saligny;

– asigurarea fondurilor necesare pentru compensarea facturilor la energie electrică şi termică pentru consumatorii casnici, precum şi pentru acordarea unui sprijin financiar pentru consumatorii casnici de energie electrică şi termică.

„În proiectul de act normativ sunt evidenţiate influenţe determinate de reanalizarea proiectelor cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR, precum şi a proiectelor cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR. De asemenea, se reglementează şi posibilitatea efectuării de redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli, în vederea bunei desfăşurări a activităţii ordonatorilor principali de credite. Deficitul bugetului general consolidat reprezintă 8,4% din PIB, în creştere cu 1,36 puncte procentuale faţă de programul iniţial aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025”, se arată în acelaşi document.

În şedinţa de Guvern va fi analizat în primă lectură şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri privind implementarea programelor naţionale din domeniul lucrărilor publice.

Va fi aprobat şi un memorandum având ca temă finalizarea negocierii şi semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul României, pe ambele sensuri de control, în punctul feroviar de trecere a frontierei de stat Fălciu (România) – Cantemir (Republica Moldova).