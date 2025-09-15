Guvernul Suediei va majora cheltuielile militare ale ţării cu 2,9 miliarde dolari în bugetul pentru 2026

Guvernul Suediei va majora cu 26,6 miliarde de coroane (2,87 miliarde de dolari) cheltuielile forţelor armate ale ţării în bugetul pentru 2026, a anunţat luni premierul suedez Ulf Kristersson, potrivit agenției de știri Reuters, citate de Agerpres.

”Trecem acum la următorul pas în echiparea apărării suedeze”, a declarat Kristersson într-o conferinţă de presă.

Majorarea anunţată reprezintă o creştere cu 18% faţă de anul curent şi va aduce bugetul de apărare la 2,8% din produsul intern brut (PIB).

Coaliţia guvernamentală de dreapta de la Stockholm va prezenta proiectul legii bugetului în parlament în data de 22 septembrie.

Suedia şi-a redus net cheltuielile de apărare după încheierea Războiului Rece, însă a inversat această tendinţă după anexarea peninsulei ucrainene Crimeea de către Rusia în 2014.

În martie 2022, după invadarea Ucrainei de către armata rusă, Suedia a anunţat că îşi va spori din nou bugetul militar.

Totodată, Suedia a renunţat după două secole la politica sa de nealiniere militară şi a solicitat să adere la NATO, devenind al 32-lea membru al Alianţei Nord-Atlantice în martie 2024.

Bugetul consacrat apărării Suediei în 2025 a fost de 138 de miliarde de coroane (12,2 miliarde de euro), ceea ce înseamnă 2,4% din PIB, nivel superior ţintei de 2% din PIB, fixată de NATO pentru ţările sale membre.