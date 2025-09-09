Guvernul spaniol vrea interzicerea fumatului pe terasele barurilor și restaurantelor

Un proiect de lege privind tutunul, aprobat de miniștrii spanioli, interzice fumatul și utilizarea țigărilor electronice pe terasele barurilor și restaurantelor, precum și în alte spații în aer liber. De asemenea, legea va interzice minorilor folosirea țigărilor electronice și produselor similare și va opri vânzarea țigărilor electronice de unică folosință, scrie The Guardian.

Potrivit ministrului sănătății, Mónica García Gómez, noua legislație are scopul de a întări protecția sănătății populației și de a adapta legislația la noile tipuri de consum și la piața produselor din tutun.

În proiectul de lege, țigările electronice, pachetele cu nicotină, produsele pe bază de plante, narghilelele și dispozitivele pentru încălzirea tutunului vor fi tratate ca țigaretele convenționale. Utilizarea lor va fi interzisă în spațiile publice închise, dar și în locuri în aer liber precum terasele, stadioanele, centrele sportive, locurile de joacă pentru copii, stațiile de autobuz sau instituțiile educaționale. Totodată, va fi interzisă publicitatea, sponsorizarea sau promovarea acestor produse.

Ministrul a subliniat că, deși unele dintre aceste produse nu conțin neapărat tutun sau nicotină, ele sunt asociate cu actul de fumat sau inhalare și cresc riscul consumului de tutun clasic.

Deși proiectul dorește ca Spania să revină în fruntea luptei împotriva tutunului, nu include în prezent propunerea de ambalaje neutre pentru țigarete, o măsură respinsă în urma unor neînțelegeri în coaliția guvernamentală, nici majorări de preț, deși pachetul de țigări costă sub 6 euro.

Comitetul Național pentru Prevenirea Fumatului (CNPT) critică omiterea ambalajelor neutre, deoarece acestea sunt folosite în peste 40 de țări și reduc atractivitatea țigărilor, ajutând la prevenirea inițierii fumatului la tineri.

Conform datelor ministerului sănătății, în Spania fumează zilnic 28,9% dintre bărbați și 22,6% dintre femei.