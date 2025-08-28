G4Media.ro
Guvernul înfiinţează Punctul Unic de Acces European pentru a facilita accesul investitorilor…

Guvernul înfiinţează Punctul Unic de Acces European pentru a facilita accesul investitorilor la informaţii financiare

Guvernul a aprobat, joi, un proiect de lege cu impact asupra pieţei de capital, elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), prin care este înfiinţat Punctul Unic de Acces European (ESAP), o platformă centralizată la nivel UE care va facilita accesul investitorilor la informaţii financiare şi de sustenabilitate, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanţelor, legea transpune prevederile Pachetului ESAP, care va oferi investitorilor un acces gratuit şi nediscriminatoriu la date esenţiale despre emitenţi, administratori de fonduri, firme de investiţii şi alte entităţi. Acesta va funcţiona ca o bibliotecă digitală unică de informaţii, de la rapoarte financiare până la date de durabilitate.

Actul normativ introduce o derogare de la Legea societăţilor, permiţând consiliilor de administraţie să aprobe emisiuni de obligaţiuni, fără a mai fi necesară o Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA), cu respectarea anumitor condiţii. Această măsură va reduce birocraţia şi va stimula atragerea de capital prin piaţa de obligaţiuni, contribuind la creşterea lichidităţii şi a numărului de investitori.

Legea implementează recomandările Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind guvernanţa corporativă. Printre măsurile introduse se numără clarificarea criteriilor de independenţă pentru membrii comitetelor de audit şi îmbunătăţirea transparenţei tranzacţiilor cu părţile afiliate, cu obligaţia ca acestea să fie evaluate în prealabil de un auditor.

Proiectul de lege asigură protecţia legală a membrilor Consiliului şi a personalului ASF, pentru acţiunile întreprinse cu bună-credinţă şi fără neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor de supraveghere. Această măsură esenţială, solicitată de OCDE în procesul de aderare a României, consolidează independenţa şi eficienţa instituţiei.

