Guvernul indian propune un proiect de lege care va permite destituirea responsabililor politici urmăriţi penal

Guvernul indian a prezentat miercuri un proiect de lege menit să permită destituirea responsabililor politici care au efectuat cel puţin o lună de detenţie, o măsură calificată drept „terifiantă” de opoziţie, care vede în ea o desfiinţare a garanţiilor constituţionale, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Mai mulţi opozanţi ai prim-ministrului Narendra Modi au fost vizaţi de o anchetă sau au făcut obiectul mai multor urmăriri penale în timpul ultimilor ani.

Anul trecut, Arvin Kejriwal, şeful executivului local din New Delhi, a stat mai multe luni la închisoare, în cadrul unei anchete declanşate pentru suspiciuni de mită primită de partidul său.

El a negat orice act condamnabil şi a calificat aceste acuzaţii drept vânătoare de vrăjitoare politică din partea guvernului indian.

Ministrul-şef al satului Jharkhand, Hemant Soren, şi el membru al opoziţiei, a fost arestat şi închis în februarie 2024 pentru corupţie, acuzaţii pe care el le-a respins.

Ministrul indian de interne, Amit Shah, a declarat că guvernul său intenţionează că „consolideze etica”.

Acest proiect de lege prevede ca politicienii să fie constrânşi să îşi abandoneze funcţia începând cu o lună de detenţie pentru o presupusă infracţiune pasibilă de o pedeapsă cu închisoarea de cinci ani sau mai mult.

Asociaţia pentru Reforme Democratice (ADR), organizaţie care lucrează asupra reformei electorale, a calculat că dintre cei 543 de parlamentari aleşi, aproape jumătate erau vizaţi de urmăriri penale.

Dintre aceste 215 persoane vizate, 170 fac obiectul unor grave acuzaţii în special pentru viol, omucidere, tentativă de omor, răpire.

Shah a declara în Parlament că „trebuie să nu ai ruşine” pentru „a rămâne într-o poziţie constituţională în faţa unor acuzaţii”.

John Brittas din partea Partidului Comunist Indo-Marxist a estimat că „într-o epocă marcată de o politică vindicativă, când agenţiile centrale sunt desfăşurate contra liderilor opoziţiei, dispoziţiile vor fi utilizate în scopuri ascunse”.

Mamata Banerjee, ministru-şef al statului Bengalul de Vest, a calificat acest proiect de lege drept „tentativă înspăimântătoare menită să stabilească o regulă când (…) garanţiile constituţionale sunt destructurate şi drepturile poporului sunt zdrobite”.

„Aceste măsuri draconice fac să sune clopotele de moarte ale democraţiei şi federalismului în India”, a declarat Banerjee, de asemenea membră a unui partid de opoziţie.

Grupul de reflecţie american Freedon House estimase anul trecut că partidul naţionalist Bharatiya Janata Party (BJP) al lui Modi „a utilizat tot mai mult instituţiile guvernamentale pentru a viza opozanţii politici”.