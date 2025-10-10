G4Media.ro
Procuroarea generală din New York, adversară a preşedintelui Trump, pusă sub acuzare / Ea a denunţat „represalii politice”

Procuroarea generală a statului New York, Letitia James, membră a Partidului Democrat şi adversară declarată a preşedintelui Trump, a fost pusă sub acuzare de un mare juriu federal în Virginia, au anunţat joi mai multe publicaţii americane, relatează Agerpres, care citează AFP.

Această judecătoare, la originea unei condamnări a preşedintelui SUA, este acuzată de şeful Agenţiei de Finanţare a Locuinţelor, Bill Pulte, un apropiat al lui Donald Trump, de falsificarea unor documente referitoare la cererile de credite ipotecare.

Această acuzare survine după cea a fostului director FBI James Comey, de asemenea, un adversar personal al lui Donald Trump.

La rândul ei, Letitia James a denunţat „represalii politice”. „Vom combate cu fermitate aceste acuzaţii nefondate (…) Şi voi continua să-mi fac treaba”, a adăugat într-un comunicat cea care a iniţiat proceduri judiciare împotriva lui Donald Trump, care i-au adus o condamnare foarte grea în 2024.

