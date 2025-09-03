G4Media.ro
Guvernul ceh aprobă achiziţionarea a 44 de tancuri Leopard 2A8 din Germania

Sursa foto: Wikimedia Commons / Boevaya mashina

Guvernul Republicii Cehe a aprobat miercuri planul de achiziţionare a 44 de tancuri Leopard 2A8 din Germania, în cadrul eforturilor de modernizare a armatei cehe, urmând ca tranzacţia să facă obiectul unui acord cu Ministerul Apărării german, a anunţat ministrul apărării, Jana Cernohova, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Într-o primă fază, Cehia va cumpăra 44 de tancuri în schimbul sumei de 34,2 miliarde de coroane (1,63 miliarde dolari), ce vor fi livrate în perioada 2028-2031, cu opţiunea de a achiziţiona încă 14 tancuri.

De asemenea, au loc discuţii pentru a cumpăra până la 19 tancuri 2A8, versiunea specializată, în cadrul unui acord separat.

‘Tancurile sunt o parte esenţială a unei brigăzi de blindate”, a spus Cernohova după o şedinţă a guvernului ceh.

Conform angajamentelor sale în cadrul NATO, Republica Cehă îşi modernizează forţele armate cu noi echipamente occidentale, inclusiv elicoptere şi sisteme radar, în contextul creşterii constante a bugetului său militar pe fondul războiului din Ucraina.

Jana Cernohova a afirmat miercuri că Ministerul Apărării va continua să cumpere arme de la producătorul Ceska Zbrojovka, parte a grupului Colt CZ, în cadrul unui acord până în 2031, în valoare de 4,26 miliarde de coroane.

În plus, armata cehă va achiziţiona 18 vehicule blindate uşoare Supacat Extenda, furnizate de LPP, pentru 44,04 milioane de dolari.

