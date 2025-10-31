Mai digital și mai flexibil ca oricând: Mercedes-Benz Vans reinventează din nou segmentul autovehiculelor comerciale ușoare cu noua generație de Sprinter

Mercedez-Benz Vans pregătește lansarea următoarei generații de autoutilitare Sprinter, mai flexibile și mai digitale ca oricând, ce vor fi disponibile în mai multe configurații și vor include tehnologie de ultimă generație pentru a se adapta cât mai bine diversității clienților comerciali.

La 130 de ani de la inventarea autoutilitarelor care au revoluționat industria și au devenit simbolul unei întregi clase de autovehicule, compania celebrează Sprinter printr-o premieră extraordinară: o sculptură expresivă oferă o primă privire asupra formei și design-ului viitorului Sprinter.

Mercedes-Benz Vans realizează o paralelă între trecut și viitor și rememorează o poveste unică de succes, începută în 1896, prin prezentarea celei mai vechi autoutilitare funcționale din lume, un autovehicul de livrare Benz Combinations, și un eSprinter actual.

Compania prezintă de asemenea „THE BOuLDER”, o sculptură impresionantă, cu aspect de piatră, ce oferă o primă privire asupra modului în care Mercedes-Benz reinventează din nou autoutilitara, păstrând în același timp valorile sale fundamentale: robustețe, fiabilitate, versatilitate și durabilitate.

Sculptura, cu o lungime de 650 cm, o înălțime de 275 cm și o lățime de 250 cm, combină arta și măiestria într-un mod fascinant și oferă o previzualizare a următoarei generații de Sprinter. Sculptată dintr-un bloc solid de material, primele contururi și detalii de design ale viitorului Sprinter încep să prindă formă, oferind o idee despre viitorul design exterior unic, conceput pentru a răspunde nevoilor diverse ale clienților comerciali. În plus, sculptura redă o impresie asupra dimensiunilor viitoarei autoutilitare Mercedes-Benz.

„În calitate de inventatori ai autovehiculului comercial ușor, punem constant întreaga noastră expertiză și experiență în serviciul clienților comerciali, de aproape 130 de ani. Beneficiile și valoarea adăugată pentru aceștia sunt prioritatea noastră principală – atunci, acum și în viitor. Satisfacția clienților și soluțiile inovatoare sunt adânc înrădăcinate în ADN-ul nostru corporativ și stau la baza autoutilitarelor noastre premium”, afirmă Thomas Klein, Head of Mercedes-Benz Vans.

„Următoarea generație de autoutilitare Mercedes-Benz va pune accent pe sisteme de propulsie inovatoare, conectivitate și servicii digitale avansate. Funcționalitatea și nevoile clienților se află în centrul dezvoltării noastre. Am proiectat sistemul de operare Mercedes-Benz special pentru utilizarea comercială și, prin acesta, vom redefini din nou segmentul autoutilitarelor. Oferim clienților noștri tehnologie de ultimă generație, combinată cu eficiență și inteligență personalizată. Sunt convins că viitorul Sprinter va fi mai mult ca oricând modelul de referință din segmentul său”, declară Andreas Zygan, Head of Development at Mercedes-Benz Vans.

Autovehiculul de livrare Benz Combinations din 1899 – cea mai veche autoutilitară Mercedes-Benz funcțională

Povestea de succes a Mercedes-Benz Vans a început sub numele Benz & Cie. în 1896, când Carl Benz a inventat transportorul motorizat. El a dezvoltat două modele pentru a răspunde diferitelor nevoi ale clienților: autovehiculul de livrare Benz, o „trăsură cu caroserie închisă”, bazată pe modelul Benz Victoria, și autovehiculul de livrare Benz Combinations, o „mică trăsură de vizitiu cu caroserie detașabilă”, bazată pe modelul mai mic și mai ușor Benz Velociped. Datorită caroseriei detașabile, acesta putea fi transformat într-un automobil cu două locuri în doar câțiva pași simpli, ceea ce îl făcea deosebit de versatil. A fost, de fapt, primul autovehicul multifuncțional.

Ambele modele erau echipate cu un motor cu un singur cilindru, în patru timpi, montat în partea din spate, cu o cilindree de 2,7 litri pentru vehiculul de livrare și 1,0 litru pentru vehiculul de livrare Combinations. O sarcină utilă de 300 de kilograme (plus șoferul) era suficientă pentru transportul urban. Puterea de 2,75 până la 6 cai putere permitea o viteză maximă de 15 până la 20 km/h, atunci când era complet încărcat. Noile autovehicule erau astfel mai rapide decât o trăsură trasă de doi cai și puteau transporta de aproximativ trei ori mai multă sarcină utilă. S-a născut un nou segment de piață în istoria, pe atunci tânără, a automobilului, iar Carl Benz s-a dovedit încă o dată un inventator vizionar. Compania cu sediul în Mannheim a livrat primul exemplar al autovehiculului de livrare către magazinul universal Du Bon Marché din Paris la 5 decembrie 1896, la un preț de 4.500 de mărci.

Astăzi, cea mai veche autoutilitară funcțională este un autovehicul de livrare Benz Combinations din 1899, aflat în colecția Mercedes-Benz Classic. A fost restaurat meticulos (șasiul) și reconstruit (caroseria) pentru aniversarea „130 de ani de autoutilitare” de anul viitor. Este un model construit sub licență în Anglia de compania Hewetson’s Ltd., reprezentantul oficial Benz în Regatul Unit. Cunoscut sub numele de Ideal Van, acesta avea o putere de 3 cai putere și putea transporta o sarcină utilă de aproximativ 100 de kilograme, plus șoferul. Modelele ulterioare aveau 3,5 cai putere și puteau transporta până la 250 de kilograme.

30 de ani de Mercedes-Benz Sprinter – autoutilitara versatilă, creată la comandă, care menține lumea în mișcare

La aproximativ 100 de ani după inventarea autoutilitarei, Mercedes-Benz Vans a revoluționat din nou segmentul autovehiculelor comerciale ușoare în 1995, odată cu lansarea modelului Sprinter. Astfel, Mercedes-Benz a marcat diferența dintre autoturisme și camioane și a dat numele său unei întregi clase de autovehicule.

Peste cinci milioane de modele Sprinter au fost produse în trei decenii, în diferite variante, pentru scopuri diverse: ca autoutilitară ideală, este prezentă atunci când sunt salvate vieți și copii se nasc, când sunt livrate colete sau alimente congelate, când se construiesc case și se renovează băi, când VIP-urile sunt transportate sau în aventuri și călătorii.

În 2024, 77% dintre clienții din Europa au ales din nou un Sprinter. Această rată ridicată de recumpărare demonstrează cât de populară este această emblemă a industriei.

Sprinterul viitorului – și mai versatil, eficient și inteligent

Mercedes-Benz pregătește acum introducerea noii arhitecturi VAN, cee ace marchează începutul unei noi ere, cu autoutilitare și mai eficiente, mai inteligente și mai versatile. Următoarea generație de autoutilitare nu va continua doar povestea de succes a modelului Sprinter, ci va defini și clasa autoutilitarelor din viitor.

Noua arhitectură a vehiculului va constitui baza tuturor autoutilitarelor Mercedes-Benz de dimensiuni medii și mari dezvoltate în viitor. Aceasta permite o diferențiere clară între limuzinele mari destinate utilizării private (VLE și VLS) și autoutilitarele comerciale poziționate în segmentul premium. Începând cu anul 2026, modelele complet electrice bazate pe arhitectura Van Electric Architecture (VAN.EA) vor fi introduse pentru clienții privați. Modelul VLE va fi primul lansat. Ulterior, vor urma autovehiculelecomerciale electrice. Cu cea de-a doua versiune a arhitecturii VAN, Van Combustion Architecture (VAN.CA), autoutilitarele moderne cu motoare cu ardere internă vor completa, de asemenea, portofoliul viitor, atât pentru utilizare privată, cât și comercială.

Autoutilitarele destinate segmentului comercial au fost dezvoltate în strânsă colaborare cu clienți din diverse industrii și sunt, prin urmare, adaptate în mod consecvent nevoilor și cerințelor acestora. Acest lucru se datorează parțial noului design, pe care sculptura îl anticipează deja. În plus, viitorul Sprinter va fi disponibil cu o varietate de sisteme de propulsie și în numeroase variante de lungime, ampatament și greutate. Este, astfel, realizat la comandă pentru diferite configurații și soluții de caroserie și conversie specifice fiecărei industrii, de la servicii de curierat, expres și coletărie, până la autovehicule frigorifice, autovehicule de service și atelier mobil, ambulanțe și vehicule de intervenție, platforme pentru construcții și transport de persoane cu mobilitate redusă, până la autorulote. Obiectivul este de a răspunde tuturor cerințelor clienților în cel mai eficient mod posibil și de a consolida în continuare poziția de lider pe piața autoutilitarelor.

Mai digital ca niciodată: actualizările over-the-air mențin funcțiile autovehiculului actualizate pentru mulți ani de acum înainte

Următoarea generație de autoutilitare va stabili, de asemenea, noi standarde în materie de conectivitate și software. Acestea vor funcționa integral pe sistemul de operare propriu al companiei, Mercedes-Benz Operating System (MB.OS). Acest lucru le transformă în cele mai inteligente autoutilitare Mercedes-Benz realizate vreodată. Integrarea profundă a arhitecturii „chip-to-cloud” în vehicul permite controlul precis al tuturor actuatoarelor și senzorilor – de la sistemul de infotainment și funcțiile de confort până la încărcare, pentru o experiență de condus fără egal, precum și o integrare inteligentă a funcțiilor autovehiculului în interfața utilizatorului. Această integrare completă și profundă creează noi oportunități pentru clienți, care beneficiază de o conectivitate și mai extinsă în autovehiculele lor. Serviciile digitale personalizate, adaptate nevoilor clienților, precum VAN Uptime sau Large Vehicle Navigation, fac întreținerea și utilizarea autoutilitarelor proprii și mai eficiente.

Datorită sistemului MB.OS bazat pe inteligență artificială, fiecare autoutilitară va fi echipată cu calculatoare de înaltă performanță, conectate la Mercedes-Benz Intelligent Cloud. Acest lucru permite actualizări over-the-air pentru întregul software al vehiculului, inclusiv pentru sistemele de asistență la condus. Astfel, fiecare autoutilitară rămâne actualizată ani la rând – similar unui smartphone, care poate primi periodic aplicații noi și funcții suplimentare. MB.OS oferă flexibilitate maximă pentru integrarea fără întreruperi a conținutului provenit de la furnizori externi. Astfel, clienții comerciali își pot utiliza propriile aplicații și instrumente necesare – de exemplu pentru gestionarea flotelor sau navigație – direct în vehicul, prin intermediul ecranului principal. Interfața tipică Mercedes-Benz rămâne neschimbată, oferind aceeași experiență familiară și apreciată de clienți.