Guvernul australian a publicat directivele ce vizează interdicţia de utilizare a reţelelor sociale de către minorii sub 16 ani

Guvernul australian a publicat marţi directive pe care platformele digitale trebuie să le respecte pentru a implementa viitoarea interdicţie privind utilizarea reţelelor sociale de către minorii sub 16 ani, o măsură inovatoare ce va intra în vigoare pe 10 decembrie, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Ministrul comunicaţiilor australian, Anika Wells, şi Julie Inman Grant, comisarul eSafety, o agenţie guvernamentală federală independentă însărcinată cu promovarea siguranţei digitale, au declarat că firmele de tehnologie vor trebui să demonstreze că au luat „măsuri rezonabile” pentru a detecta şi elimina conturile utilizatorilor minori, a împiedica reintrarea acestora şi a oferi canale de raportare accesibile publicului.

Executivul a exclus impunerea unui sistem obligatoriu de verificare a vârstei pentru toţi utilizatorii pentru a reduce la minimum utilizarea datelor cu caracter personal.

„Platformele ştiu deja multe despre noi. Nu este nevoie să verificăm vârsta cuiva care, de exemplu, este pe Facebook din 2009”, a argumentat Wells.

Grant a avertizat însă că implementarea regulii nu va fi instantanee. Agenţia va monitoriza îndeaproape capacitatea companiilor de a bloca conturile minorilor şi îşi rezervă dreptul de a solicita ajustări dacă detectează „deficienţe grave”.

Comisarul eSafety se va deplasa la Silicon Valley săptămâna viitoare pentru a se întâlni cu Apple, Discord, OpenAI şi alte companii, în timp ce Wells va discuta problema cu lideri internaţionali la Adunarea Generală a ONU din New York.

Potrivit ministrului australian, platformele au avut la dispoziţie un an pentru a se pregăti pentru implementare şi „nu au scuze” pentru nerespectare deoarece tehnologiile de verificare a vârstei sunt folosite de mult timp în scopuri comerciale.

Senatul australian a aprobat în noiembrie 2024 legea definită drept inovatoare, ce interzice accesul minorilor sub 16 ani la reţelele de socializare sub sancţiunea unor amenzi de până la 32,5 milioane de dolari (30,7 milioane de euro) pentru platforme precum Facebook, Instagram sau TikTok dacă o încalcă.

Mai multe ţări au promovat legislaţie privind accesul copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare, dar, în practică, aceste reguli se confruntă cu multiple obstacole în ceea ce priveşte implementarea.

Comisia Europeană pregăteşte orientări pentru a se asigura că minorii nu accesează conţinut neadecvat pe internet, precum şi pentru a stabili vârsta minimă pentru deschiderea unui cont de socializare în cadrul Legii privind serviciile digitale.